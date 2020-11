La transmisión estuvo ayer en la victoria de Boca sobre Lanús. Ayer sábado volvió "Fútbol con Estilo", la transmisión de Radio City Campana que había hecho su última transmisión allá por marzo de este año, cuando se iniciaba la pandemia que obligó a un parate de más de siete meses en el fútbol local. Desde las 20 horas comenzó la previa con la conducción de Ricardo Stecconi para Lanús vs Boca Juniors, en una previa donde no pasaron desapercibidas las declaraciones del "Pepe" Basualdo opinando sobre el Mundo Boca. La transmisión tuvo también la participación de Oscar Scotton y Martín Lemme y, además, como bonus track se emitió la conferencia de prensa que el DT de Villa Dalmine, Felipe De La Riva, brindó el viernes para los medios de Campana. Finalmente, la victoria fue para el Xeneize por 2 a 1 con goles de Carlos Tevez y Ramón Ábila, mientras que José Sand marcó el empate transitorio para el Granate. Hoy domingo, "Fútbol con Estilo" iba a estar también con el debut de River Plate en la Copa de la Liga Profesional, pero el encuentro del Millonario ante Banfield fue postergado porque la Liga Profesional no habilitó el River Camp. Por ello, el cotejo se postergó para el martes. El equipo deportivo de la emisora local tenía preparado un homenaje a su comentarista Marcelo Baffa, quien falleció hace dos meses y era el compañero de tareas de Ricardo Stecconi en las transmisiones del Millonario. Lo cierto es que volvió el fútbol y volvió "Fútbol con Estilo". Y así volvió Stecconi, como siempre por Radio City Campana, "la Radio con + Fútbol de Campana", que transmite para todo el mundo desde el sitio de noticias www.03489citynoticias. com.ar.



RICARDO STECCONI, SIEMPRE AL FRENTE DE LAS TRANSMISIONES.



Radiofónicas:

Volvió "Fútbol con Estilo" en Radio City Campana

