El entrenador de Villa Dálmine no solo elogia la actualidad del club, sino que apoya y defiende el proyecto de "transición" de la Comisión Directiva y hasta busca potenciarlo con acciones que sorprenden: alojó tres semanas en su casa a Catriel Sánchez para apuntalar su preparación.

El primer ciclo de Felipe De la Riva en Villa Dálmine se cerró con discordia: el propio entrenador forzó su salida para tomar una oferta de Agropecuario de Carlos Casares, no sin antes cruzar algunas declaraciones públicas con la dirigencia Violeta que, de alguna manera, empañaron el gran trabajo conjunto que se había desarrollado para, primero, sostener al club en la Primera Nacional y, luego, llevarlo a un Reducido por el ascenso. Sin embargo, esa historia quedó atrás en marzo de este año, cuando en Mitre y Puccini consideraron que el uruguayo era el hombre ideal para tomar las riendas del equipo que Lucas Bovaglio no había podido consolidar y navegaba sin rumbo claro en el campeonato 2019/20. De hecho, esa decisión derivó en el alejamiento del "grupo inversor" que era parte de la administración de la institución.

Por entonces, el coronavirus ya estaba instalado en el país, por lo que Felipe apenas pudo dirigir un encuentro (empate 1-1 con Deportivo Riestra) antes de que se iniciara el largo parate que obligó la pandemia. A su regreso, el DT ya había tenido palabras de elogio para el club Violeta y en las semanas y meses siguientes "se puso la camiseta" para trabajar codo a codo con la dirigencia en tiempos de mucha incertidumbre en varios aspectos. Así, hoy no solo elogia el crecimiento del club y defiende posturas que ha tomado la Comisión Directiva al momento de encarar estos tiempos de transición, privilegiando aspectos económicos e institucionales, sino que además ha asumido tareas especiales para potenciar al plantel, como la decisión de llevarse a Catriel Sánchez a vivir a su casa durante tres semanas, después de haber insistido por su continuidad en el club.

"Es un jugador con muchas cualidades para su puesto, por la edad que tiene, po4 sus condiciones técnicas. A mí me gustan los delanteros que saben con la pelota y se pueden asociar con el resto del equipo. Y Catriel puede devolver una pared, meter un enganche, sabe utilizar las dos piernas. Tiene todas esas virtudes, pero solía tener algunos defectos que hacían dudar a muchos: sus descuidos, su sobrepeso, algunas cuestiones personales. Pero yo considero que lo más difícil de tener lo tiene. Y si él tiene ganas, es cuestión de hablarlo, meter manos a la obra y mejorarlo. Y por ahora lo viene haciendo bien, nos está respondiendo y está rindiendo (NdR: marcó en los cuatro amistosos). Y de todo lo otro no tengo nada para decir: se lo ve súper profesional, ha hecho todos los entrenamientos de principio a fin, no ha parado nunca y lo hemos sometido a un trabajo físico muy importante y a una dieta muy importante y lo ha hecho. Y para apuntalar todo eso me lo traje a vivir a mi casa durante 20 días para hacerle un seguimiento personalizado. Y no solo no se negó, sino que lo hizo y cumplió. Todo eso me habla de él y puedo afirmar que se convirtió en un jugador ciento por ciento profesional. Ahora, el desafío es que lo sostenga en el tiempo. Por ahora, y recalco el por ahora, viene haciendo todo bien y eso se nota en la cancha, en su aspecto, en su cara y en la felicidad con la que transita el día a día", reveló el uruguayo desde su casa, en la conferencia de prensa virtual que se brindó el último viernes.

Pero el trabajo de Felipe con Sánchez no es la única muestra del compromiso que está teniendo con la institución. El entrenador se mostró también en sintonía con la dirigencia al momento del armado del plantel: "Al no haber descensos, la Comisión priorizó solucionar diferentes situaciones del club, algo que entendí y comparto. No podía pensar como un técnico caprichoso, pensando solo en mí y el equipo en ese momento, porque si bien a los técnicos nos preocupa ganar, también entiendo que si yo fuera dirigente, tomaría una decisión similar", explicó.

Luego reveló detalles de ese trabajo conjunto que se encaró: "Se me pidió armar el mejor equipo posible con un presupuesto mínimo. Y yo acepté. Y también me pidieron apostar por jugadores jóvenes con proyección, algo en lo que coincidí también. Por eso vinieron, por ejemplo, Garro y Fernández, dos jóvenes de 20 años con mucho potencial".

Y su mirada respecto a la institución también es muy positiva en muchos otros aspectos que no dejó de mencionar: "El club está, en líneas generales, muy bien; mucho mejor que la primera vez que yo estuve. No nos podemos quejar de nada. Estoy con el mejor cuerpo médico que tuve alguna vez en los diferentes clubes por los que he pasado. Está espectacular eso; también la utilería y los lugares de entrenamiento, tanto en el predio como en el estadio. Los jugadores y el cuerpo técnico estamos todos recontra al día. La verdad, es un placer. Hoy en Villa Dálmine solo pensamos en trabajar y en tratar de llegar bien a los partidos. Obviamente, hoy me gustaría tener más presupuesto para potenciar al equipo, pero lo veo muy ordenado al club, se trabaja con mucha coherencia y creo que eso, a la larga, va a dar sus frutos".



"ESTAMOS BIEN, BUSCANDO UNA IDENTIDAD"

El DT analizó el rendimiento del equipo en los amistosos y también detalló la elección del nuevo sistema táctico.

Durante la conferencia de prensa virtual que brindó el viernes, Felipe De la Riva hizo también su balance de los amistosos que disputó Villa Dálmine hasta el momento (victorias sobre Almagro, Quilmes y Acassuso y derrota frente a Platense): "Estamos bien, en un proceso de aprendizaje, de encontrar una identidad. Y en ese sentido venimos bien, progresando. El que ve a Villa Dálmine ya sabe a qué intentamos jugar y sorprendido para bien, porque el proceso se viene dando más rápido de lo que yo esperaba. Lo que venimos trabajando se está incorporando rápido", aseguró el uruguayo.

Y consultado por LAD sobre la elección del sistema 3-4-2-1, el DT explicó: "Leímos la clase de jugadores que nos quedaban del torneo anterior y llegamos a la conclusión que lo más conveniente era jugar con este sistema. Como entrenador ya lo había utilizado en otros equipos y nos fue bien, más allá que no creo que haya sistemas mejores que otros. Pero nos pareció con el cuerpo técnico que éste era el indicado para que los jugadores rindan mejor y estamos sorprendidos con la adaptación que han tenido. Lo han hecho rápido, muy bien y vemos a los jugadores cómodos y en un muy buen nivel por ahora. Después veremos qué sucede cuando comienza el torneo, que es la única realidad que vale".

Además, el entrenador detalló las bondades que le ofrece el nuevo sistema de acuerdo a los recursos humanos con los que cuenta: "Este sistema nos permite, cuando no tenemos la pelota y el equipo rival pasa mitad de campo, agruparnos rápidamente en un 5-4-1 que nos permite cubrir todo el ancho de la cancha y nos posibilita que Maxi García, que es un jugador que a mí me rinde mucho, no tenga que hacer grandes desplazamientos al ser el líbero. Yo no quiero que Maxi tenga que cubrir mucho campo. Este sistema también lo hace sentir cómodo a Recalde, porque al jugar Nelle de tapón y él más suelto, se siente más cómodo, porque Fede necesita correr, sentirse libre. Así, Recalde no tiene que jugar ordenado todo el tiempo y eso le viene bien, porque él necesita desordenarse. Después, Rizzi tiene un gran potencial físico, el ida y vuelta no le cuesta para nada; Lando es un marcador de punta derecho que ataca mejor de lo que defiende y con este sistema sus falencias defensivas no se notan tanto porque Moyano se las soluciona. Y nos permite que Catriel no tenga que ir a los costados ni que haga un gran despliegue físico, porque a nosotros no nos conviene eso que por ahí antes sí le pedíamos a Burzio y Córdoba porque tenían las condiciones para hacerlo. Entonces, a Catriel lo posicionamos bien de 9 y él se tiene que dedicar a tener paciencia para esperar sus situaciones. Y lo viene haciendo muy bien. Es un sistema que nos permite cubrir el ancho de la cancha y no ser tan largo y hacer circular la pelota y tener bastante posesión. Por ahora eso viene saliendo, pero la realidad la veremos cuando llegue el torneo".

Finalmente, De la Riva hizo un análisis de cómo se movieron los otros equipos en este mercado y destacó las inversiones realizadas por Tigre y Temperley, al tiempo que remarcó que equipos como Ferro, Atlanta, Defensores de Belgrano y Platense hayan mantenido sus planteles. En ese contexto, igualmente señaló: "Villa Dálmine puede competir contra cualquier rival de igual a igual. En un torneo largo tendríamos menos chances, a diferencia de lo que podría ser uno reducido, por una cuestión lógica de recambio. Hoy, 11 contra 11 podemos competir contra cualquiera".