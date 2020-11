La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 01/nov/2020 DT de Villa Dálmine:

De La Riva, el capitán del nuevo barco Violeta El entrenador analizó el rendimiento del equipo en los amistosos y también detalló la elección del nuevo sistema táctico. Durante la conferencia de prensa virtual que brindó el viernes, Felipe De la Riva hizo también su balance de los amistosos que disputó Villa Dálmine hasta el momento (victorias sobre Almagro, Quilmes y Acassuso y derrota frente a Platense): "Estamos bien, en un proceso de aprendizaje, de encontrar una identidad. Y en ese sentido venimos bien, progresando. El que ve a Villa Dálmine ya sabe a qué intentamos jugar y sorprendido para bien, porque el proceso se viene dando más rápido de lo que yo esperaba. Lo que venimos trabajando se está incorporando rápido", aseguró el uruguayo. Y consultado por LAD sobre la elección del sistema 3-4-2-1, el DT explicó: "Leímos la clase de jugadores que nos quedaban del torneo anterior y llegamos a la conclusión que lo más conveniente era jugar con este sistema. Como entrenador ya lo había utilizado en otros equipos y nos fue bien, más allá que no creo que haya sistemas mejores que otros. Pero nos pareció con el cuerpo técnico que éste era el indicado para que los jugadores rindan mejor y estamos sorprendidos con la adaptación que han tenido. Lo han hecho rápido, muy bien y vemos a los jugadores cómodos y en un muy buen nivel por ahora. Después veremos qué sucede cuando comienza el torneo, que es la única realidad que vale". Además, el entrenador detalló las bondades que le ofrece el nuevo sistema de acuerdo a los recursos humanos con los que cuenta: "Este sistema nos permite, cuando no tenemos la pelota y el equipo rival pasa mitad de campo, agruparnos rápidamente en un 5-4-1 que nos permite cubrir todo el ancho de la cancha y nos posibilita que Maxi García, que es un jugador que a mí me rinde mucho, no tenga que hacer grandes desplazamientos al ser el líbero. Yo no quiero que Maxi tenga que cubrir mucho campo. Este sistema también lo hace sentir cómodo a Recalde, porque al jugar Nelle de tapón y él más suelto, se siente más cómodo, porque Fede necesita correr, sentirse libre. Así, Recalde no tiene que jugar ordenado todo el tiempo y eso le viene bien, porque él necesita desordenarse. Después, Rizzi tiene un gran potencial físico, el ida y vuelta no le cuesta para nada; Lando es un marcador de punta derecho que ataca mejor de lo que defiende y con este sistema sus falencias defensivas no se notan tanto porque Moyano se las soluciona. Y nos permite que Catriel no tenga que ir a los costados ni que haga un gran despliegue físico, porque a nosotros no nos conviene eso que por ahí antes sí le pedíamos a Burzio y Córdoba porque tenían las condiciones para hacerlo. Entonces, a Catriel lo posicionamos bien de 9 y él se tiene que dedicar a tener paciencia para esperar sus situaciones. Y lo viene haciendo muy bien. Es un sistema que nos permite cubrir el ancho de la cancha y no ser tan largo y hacer circular la pelota y tener bastante posesión. Por ahora eso viene saliendo, pero la realidad la veremos cuando llegue el torneo". Finalmente, De la Riva hizo un análisis de cómo se movieron los otros equipos en este mercado y destacó las inversiones realizadas por Tigre y Temperley, al tiempo que remarcó que equipos como Ferro, Atlanta, Defensores de Belgrano y Platense hayan mantenido sus planteles. En ese contexto, igualmente señaló: "Villa Dálmine puede competir contra cualquier rival de igual a igual. En un torneo largo tendríamos menos chances, a diferencia de lo que podría ser uno reducido, por una cuestión lógica de recambio. Hoy, 11 contra 11 podemos competir contra cualquiera".

Foto: Archivo.



