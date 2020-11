Trasladó sus trabajos al Campo Cristiano Evangélico del barrio Otamendi. Y a partir del lunes podrá comenzar a practicar en un solo grupo. "Las primeras sensaciones son muy positivos", señaló el DT Gastón Dearmas. El pasado lunes, el plantel de Puerto Nuevo retomó los entrenamientos presenciales después de más de siete meses de parate por la pandemia de coronavirus. Lo hizo en sus instalaciones del barrio Don Francisco, aunque posteriormente trasladó su base de operaciones al Campo Cristiano Evangélico del barrio Otamendi. "Es un lugar espectacular en el que estamos muy cómodos", contó el DT Gastón Dearmas, quien a través de las redes sociales compartió detalles del trabajo que viene realizando el Portuario junto a los responsables de Prensa del club, Andrés Rajoy Riva y Emmanuel Echegaray. Así, en el predio ubicado en Otamendi, el plantel Auriazul completó su primera semana de entrenamientos y la única que realizó en formato "burbujas", dado que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ya autorizó a los equipos de la Primera D a trabajar en un solo grupo a partir del lunes. Una medida que facilitará el entrenamiento en la menor de las categorías. De hecho, para poder cumplir con el protocolo sanitario, el primer turno de Puerto Nuevo durante esta primera semana comenzó a las 7.30 de la mañana. Sin embargo, el balance para el cuerpo técnico que encabeza Dearmas fue muy favorable. "Las sensaciones son muy positivas después de siete meses sin tener contacto directo con los jugadores. Tenemos un grupo joven, pero con muchas ganas y eso es lo que uno quiere", remarcó el Tonga. En cuanto a la conformación del equipo, el DT explicó que "se quedó una buena base" y, dada su intención de tener un plantel corto, se decidió no sumar "tantos refuerzos" y se apuntó especialmente a renovar nombres en el arco y la zaga central y a reemplazar a aquellos que iban a ser tenidos en cuenta y finalmente partieron a otros destinos como Nicolás Rodríguez, Agustín Campana y Emmanuel Russo. Así llegaron los arqueros Javier Balbuena y Tabaré Benítez; los defensores Santiago Ojeda, Santiago Candia y Agustín Godoy; y los mediocampistas Facundo Ibáñez, Francisco Ramis y Tomás Fumeau. "No fue fácil. Estuvimos cinco, seis meses, mirando videos de jugadores y después partidos de ellos. El no poder hacer pruebas de jugadores fue una complicación. Por eso también trajimos a jugadores que conocemos muy bien", agregó. Además, también se promovió a cinco juveniles: el arquero Facundo Brito; los defensores Enzo Cáceres y Brian Cívico; y los mediocampistas Ramiro López Otamendi y Marcos Quiroga. "Está muy bien, se acoplaron al trabajo y me sorprendieron por su adaptación, más allá que recién están comenzando un nuevo proceso", los elogió Dearmas. En tanto, los que siguen en el plantel son los defensores Sandro Areco, Ezequiel Ramón y Selem Lojda; los mediocampistas Eliseo Aguirre, Nicolás Colombano, Uriel Huarte, Nicolás Menéndez, Santiago Palacio y Kevin Redondo y los delanteros Alan Sosa, Orlando Sosa, Agustín Monteleone, Enzo Moreno, Nazareno Gómez y Rodrigo Fleitas. "Sabemos que vamos a tener un equipo para jugar bien al fútbol, pero les recalqué a todos que están en un club donde lo más importante es el sacrificio", reveló el entrenador, quien lamentó que apenas tengan 45 días de trabajo antes del inicio de la competencia (pautado para el 6 de diciembre): "Esto nos lleva a doblegar esfuerzos y a buscar una idea de juego desde el minuto cero de la preparación". Por ello, a pesar de practicar esta primera semana en "burbujas" y sin contacto físico, el DT ya comenzó a desarrollar ejercicios relacionados con su idea de juego: "Son cuatro fases de situaciones de partido que ya empezamos a trabajar. No es lo ideal, pero estamos acostumbrados a que las cosas nos cuesten", explicó. Y en su idea de acelerar los procesos tácticos con los jugadores, "Tonga" ya tiene pautado un partido para el 14 de noviembre, el cual finalmente se podrá realizar dado que AFA habilitó los amistosos en la Primera D a partir del 13. Igualmente, con toda su experiencia a cuestas, Dearmas remarcó la importancia de ser "muy precavido" con las cargas de entrenamiento y destacó que, incluso, es un tema que van a "trabajar de manera individual" con cada jugador. "Estamos bien en lo físico y la respuesta de los jugadores ha sido la que esperábamos. Los jugadores llegaron bien y en eso quiero destacar el trabajo que hicieron el preparador físico (Matías Cerisola) y el psicólogo deportivo (Germán Marchi), quien estuvieron en contacto directo con los jugadores estos siete meses", ahondó Dearmas. El cuerpo técnico se completa con Ignacio Gómez (ayudante de campo), Néstor Cardozo y Carlos Navazzotti (ayudantes técnicos), Rodrigo Ponce De León (entrenador de arqueros) y Martín Núñez (profe de inferiores). "Intentamos ser lo más profesionales posibles y darle la mayor cantidad de herramientas a los jugadores para achicar el margen de error. Para mí es fundamental que los jugadores se sientan bien tratados en todos los aspectos. Después sabemos que, muchas veces, los resultados dependen de si la pelotita entra o no", remarca el DT. Finalmente, en cuanto al objetivo de su gestión al frente del plantel de Primera División, Dearmas explicó que la apuesta es "a un trabajo a largo plazo", aunque dejó en claro que Puerto Nuevo estará listo para el desafío que tenga por delante: "Vamos a ser competitivos y vamos a pelear cada instancia que nos toque".

LOS NUEVOS ARQUEROS PORTUARIOS JUNTO A RODRIGO PONCE DE LEÓN, EN EL PREDIO CRISTIANO EVANGÉLICO DE OTAMENDI (FOTO: PRENSA PUERTO NUEVO).





“VAMOS A SER COMPETITIVOS Y A PELEAR CADA INSTANCIA", ASEGURÓ DEARMAS (FOTO: PRENSA PUERTO NUEVO)



