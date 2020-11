GANÓ BOCA

En su debut en la Copa de la Liga Profesional, Boca Juniors venció ayer 2-1 como visitante a Lanús con goles de Carlos Tevez y Ramón Ábila, mientras que José Sand marcó el empate transitorio para el Granate durante la primera parte. La jornada se completó con tres empates: Aldosivi 0-0 Estudiantes (LP), Vélez 1-1 Huracán (goles de Ricardo Álvarez y Nelson Briasco, respectivamente) y Argentinos Juniors 0-0 San Lorenzo. Antes, el viernes, Gimnasia le ganó 3-0 a Patronato y Talleres superó 3-1 a Newells.

RIVER QUEDÓ POSTERGADO

Después que la Liga Profesional no habilitara el River Camp, el encuentro entre River Plate y Banfield que se debía disputar esta noche fue postergado para el martes a las 21.15 horas en escenario a confirmar, en lo que se transforma en la primera gran polémica de este certamen que recién comienza. Así, los partidos de este domingo serán: Defensa y Justicia vs Colón (11.00), Unión vs Arsenal (14.00), Racing Club vs Atlético Tucumán (16.15) y Central Córdoba vs Independiente (18.45). Mientras que mañana lunes se medirán Rosario Central vs Godoy Cruz (21.15).

GOLEÓ EL MADRID

Por la octava fecha de La Liga de España, Real Madrid goleó 4-1 como local a Huesca y quedó como único líder con 16 puntos. Por su parte, el Barcelona no puede salir de su mala racha y llegó a tres encuentros sin poder ganar: igualó 1-1 con Alavés. En cambio, Atlético Madrid se mantiene como único invicto: derrotó 3-1 como visitante a Osasuna y está a dos unidades del Real con un partido menos. En el otro partido de la jornada, Athletic Bilbao venció 2-1 a Sevilla.

La programación de la fecha continúa hoy con cuatro partidos: Betis vs Elche, Celta de Vigo vs Real Sociedad, Granada vs Levante y Valencia vs Getafe. En tanto, mañana se miden Villarreal vs Valladolid.

GANÓ LIVERPOOL

En la continuidad de la 7ª fecha de la Premier League, Liverpool derrotó 2-1 a West Ham y quedó como único líder con 16 puntos. Ayer, además, también jugaron: Sheffield United 0-1 Manchester City y Burnley 0-3 Chelsea. Hoy se miden: Aston Villa vs Southampton (9.00, ESPN), Newcastle vs Everton (11.00, ESPN), Manchester United vs Arsenal (13.30, ESPN) y Tottenham vs Brighton (16.15). Mientras que mañana se presentará el Leeds de Marcelo Bielsa ante el Leicester City (17.00, ESPN) al igual que Fullham vs West Bromwich.

OTRO GOL DE GIO

En el inicio de la sexta fecha de la Serie A de Italia, Giovanni Simeone anotó su quinto gol del campeonato, aunque su equipo, Cagliari, cayó 3-2 como visitante ante Bologna. Además, Inter igualó 2-2 con Parma y Atalanta superó 2-1 a domicilio al Crotone. La programación continuará hoy con seis partidos: Udinese vs Milan (8.30, ESPN), Spezia vs Juventus (11.00, ESPN), Torino vs Lazio (11.00, Fox Sports), Napoli vs Sassuolo (14.00, Fox Sports), Roma vs Fiorentina (14.00, ESPN) y Sampdoria vs Genoa (16.45, Fox Sports). Mañana lunes se miden Hellas Verona vs Benevento.

PSG SE ESCAPA

Por la novena fecha de la Ligue 1 de Francia, Paris Saint Germain (sin presencia argentina) goleó 3-0 a Nantes como visitante, consiguió su séptima victoria consecutiva y se confirmó como líder del campeonato. En el otro partido disputado ayer, Rennes venció 2-1 a Brest y se mantuvo a tres del equipo parisino.