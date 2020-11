La Auténtica Defensa. Edición del martes, 03/nov/2020 En ruidosa caravana:

"El nivel de adhesión refleja la bronca y disconformidad de los trabajadores" Mientras que para el municipio el paro fue "un fracaso", el Sindicato aseguró que "el nivel de adhesión refleja la bronca y disconformidad de los trabajadores". En horas del mediodía el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria por 15 días y se abre una nueva etapa en la negociación. Los municipales llevaron adelante un paro de actividades, tal como se había adelantado el sábado en éstas páginas, ante la falta de acuerdo tras sucesivas reuniones paritarias que vienen teniendo el gremio y el Gobierno municipal. Complementando la jornada de huelga, los trabajadores hicieron diversas demostraciones de fuerza, comenzando en la portería del corralón norte -donde quemaron cubiertas y desplegaron banderas- y culminando con una concentración frente al Palacio Municipal. En el medio, se organizó una caravana de vehículos que se detuvo primero en la sede de la nueva biblioteca, donde funcionan oficinas de la administración municipal, y también frente a la entrada principal del Hospital San José. Allí los manifestantes recibieron el apoyo de personal sanitario, auxiliar y administrativo que se encontraba prestando servicio en el nosocomio. Según del lado que se lo mire, el paro tuvo un impacto diferente. Fuentes del Gobierno local indicaron que el nivel de acatamiento fue bajo y que, salvo los corralones, el resto de las dependencias funcionaron con normalidad. Por el contrario, el Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana sostuvo que en los cuatro corralones la actividad se detuvo un cien por ciento y que hubo alto porcentaje de acatamiento en la administración. Sectores de tareas esenciales, como Tránsito y el Hospital, no se plegaron a la medida de fuerza, como tampoco lo hizo el Cementerio. La protesta gremial recibió la adhesión de otros sindicatos y también de organizaciones sociales, en especial cuando se realizó la concentración frente al Palacio Municipal, donde la circulación vehicular se vio temporalmente interrumpida. El tráfico también se vio parcialmente obstaculizado por un piquete que un grupo reducido de municipales llevó adelante a la altura de la rotonda del barrio Las Acacias. Esta acción fue encabeza por personal municipal que críticó duramente tanto al Gobierno como de la conducción gremial del Sindicato. A la huelga general los municipales llegaron después de haber rechazado el pago en dos cuotas de un bono segmentado según la pirámide de ingreso, con sumas que iban desde los $8.000 para los que cobran más de $60 mil hasta $15.500 para los que cobran como máximo $25 mil. Además, los representantes paritarios del Gobierno ofrecieron subas remunerativas de 2% en enero, 2% en marzo y 2% en junio, pero la oferta, que no quedó plasmada en el acta de la negociación, el gremio ni siquiera la tomó en consideración. El viernes, tras manifestar esta postura, el gremio había anunciado un paro y el Ministerio de Trabajo, ámbito en el que se realiza la negociación, decidió no intervenir. Sin embargo, ayer lunes consideró la situación como "conflicto colectivo de trabajo" y dictaminó la conciliación obligatoria por el plazo de 15 días. En la resolución, a la que tuvo acceso La Auténtica Defensa, íntima al gremio a levantar todas las medidas de fuerzas y al Municipio a no tomar represalias contra los representantes sindicales y los trabajadores.

La protesta principal se registró frente al Palacio Municipal.





La caravana pasó por el Hospital y recibió el apoyo de parte del personal.





Un grupo de municipales cortó el tránsito y encendió cubiertas en la rotonda del barrio Las Acacias y se manifestó contra el Gobierno y también contra la conducción del Sindicato.

Personal de Municipalidad de #Campana se manifiesta frente a Corralón Norte y se movilizarán por Av. Varela en medidas de fuerza por las paritarias pic.twitter.com/qB6RAIAeZ3 — Daniel Trila (@dantrila) November 2, 2020 #Ahora trabajadores municipales de #Campana se manifestaron ruidosamente frente al Palacio Municipal, en la jornada de paro llamada por el Sindicato conducido por Carlos Barrichi. pic.twitter.com/8iGHhVrUVI — Daniel Trila (@dantrila) November 2, 2020

