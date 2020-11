La Auténtica Defensa. Edición del martes, 03/nov/2020 Con más de 2000 visitas, Campana Emprende cerró su ciclo 2020







Con 23 clases, finalizó este programa impulsado por el Municipio y destinado a brindar herramientas a los emprendedores de la ciudad. La última jornada contó con la participación del intendente Abella. El ciclo de charlas Campana Emprende -que comenzó en mayo- cerró el ultimo viernes su edición 2020 con la participación del intendente Sebastián Abella. Con un total de 23 clases y más de 2.000 visitas, cada viernes se emitió una clase en vivo a través de Youtube con la participación de diversos especialistas. El objetivo fue brindar herramientas para el desarrollo de sus actividades a los emprendedores de la ciudad. En la última jornada, el intendente Abella destacó la importancia de generar estos espacios donde se le pueden generar a los emprendedores un momento para la escucha y aprendizaje, dando el puntapié inicial a todos ellos. "Creemos en el desarrollo de la ciudad y además de las empresas, los emprendedores son una parte fundamental del tejido productivo", resaltó el jefe comunal al cierre del ciclo, acompañado por el secretario de Desarrollo Económico, Sergio Roses; y el director de Producción, Gastón Barrios. "Queremos agradecer a Sebastián y a Sergio que, en este año tan complicado contribuyan, al desarrollo regional de Campana. Si bien la pandemia es una situación difícil y sobrellevarla en una crisis económica y social posible, llegamos a cada uno de los emprendedores con el valor de la educación. Ese, sin duda, es uno de los valores que defiende el municipio" comentó la contadora Miriam Ramírez, especialista en emprendedores. Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico manifestó su agradecimiento y les deseó éxitos a los emprendedores. "Hay cosas para las cuales no hay tiempo perfecto, no es el año perfecto para emprender, pero en contexto difíciles hay oportunidades y en base a los pequeños emprendimientos, con herramientas como minimizar costos fijos, tratar de comprar y mercadear mejor, son herramientas útiles", agregó Roses. Por último, comentó que "para estos tiempos, de re invención, y como seres humanos que somos, tenemos que seguir pensando herramientas para desarrollar, en base a lo que les gusta, les gusta o el contexto lo permitan, los meses que sigan quedamos a disposición. A su turno, Martin Rodríguez, uno de los expositores del ciclo, comentó: "Creo que hay tipos de emprendedores como personas que existen, tenemos diferentes facetas, un emprendedor monótono no es un emprendedor, tiene que vivir con la crisis del cambio, para un montón, de hace 10 años soy emprendedor y después de 10 años, en mi emprendimiento estoy completando la maduración. Agradezco el espacio que dio este ciclo a los vecinos de campana". Y el director de Producción, Gastón Barrios, mencionó que "el cierre de esta primera etapa nos deja muchas enseñanzas. Sabemos qué debemos corregir para el próximo". "También nos permitió conectarnos virtualmente con los vecinos y generar un vínculo que lo veíamos viernes a viernes y en lo asincrónico. En el 2021, desarrollaremos un nuevo ciclo en base al aprendizaje y los pedidos de los oyentes", concluyó Barrios.

El intendente participó del encuentro virtual. VIDEO DEL EVENTO:

Con más de 2000 visitas, Campana Emprende cerró su ciclo 2020

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar