Trabajadores de Coto Campana en asamblea permanente

La determinó Luis Juárez, titular del Centro de Empleados de Comercio de nuestra ciudad, ante el eventual despido de dos cajeras con asma que no estaban presentándose a trabajar. Este lunes por la mañana tuvo lugar una asamblea de trabajadores dentro de la sucursal Campana de supermercados Coto, frente al eventual despido de dos cajeras quienes no se estaban presentando a trabajar dado que ambas son pacientes asmáticas. La asamblea fue organizada por el titular del Centro de Empleados de Comercio de Campana, Luis Juárez, quien manifestó recordó que desde que se declaró la pandemia "no se puede echar a nadie y menos aún a dos personas que tienen asma crónica, y al ser cajeras deberían estar en contacto permanente con el público. ¿Y si se contagian de COVID y fallecen?". Juárez explicó que el alerta en su gremio tuvo lugar este sábado, dado que la firma abría emitido un telegrama de despido a una de las involucradas que, además, se recupera de una operación de tendinitis. "Hay otra cajera en circunstancias parecidas, también con asma crónico y la quieren convencer para que se vaya o despedirla sin justa causa. Creo que es un momento para cuidarnos entre todos, y que Coto debería rever su posición. Mientras tanto, estaremos de asamblea permanente", concluyó Juárez.

