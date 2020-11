La Auténtica Defensa. Edición del martes, 03/nov/2020 Sindicato municipal:

Los municipales se manifestaron por las calles de la ciudad "Hoy iniciamos la medida de fuerza como habíamos anunciado el último viernes en la audiencia con el Ministerio de Trabajo y la verdad es que estamos muy contentos con el apoyo y el nivel de adhesión de los compañeros. Esto no hace más que reflejar la bronca y la disconformidad que tienen los trabajadores municipales con las nulas propuestas salariales que está haciendo el Ejecutivo", expresó Norberto Burgueño, secretario de Prensa del gremio, mientras se desarrollaba la protesta frente al Palacio Municipal. "Vamos a seguir en esta lucha hasta ver si podemos sensibilizar al intendente y a todo su Gabinete para que reconozcan que los trabajadores municipales están pasando por una situación muy crítica", añadió. El sindicalista señaló que las negociaciones estaban "absolutamente cortadas" y que los avances que se registraron hasta el momento "han sido mínimos". "En cuanto a mejora salarial, la propuesta sigue siendo cero. No hay ningún tipo de propuesta ni para lo que quedó pendiente del 2019 ni para lo que va del 2020. Lo único que ofrecieron fue un bono no remunerativo a pagar en dos cuotas que de acuerdo la escala salarial va entre 8.000 y 15.500 pesos. A nosotros nos parece que eso no sirve para nada. Y verbalmente, ofrecieron un 2 por ciento para enero, 2 por ciento para marzo y otro para junio de 2021, algo que nos pareció una falta de respeto total, tal es así que ni siquiera quisieron que constara en actas", comentó Burgueño.

El secretario de prensa del sindicato, Norberto Burgueño, fue el vocero del conflicto frente al Palacio Muncipal.



