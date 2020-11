La Auténtica Defensa. Edición del martes, 03/nov/2020 Correo de Lectores:

No entiendo

Por Rubén Simeone







En la primera plana del día domingo en este diario publican dicho por el Intendente: "No creo que la agudización de la situación económica sea a causa de la Pandemia" y en la segunda página publican dicho por el ejecutivo: "es un año especial con una crisis mundial por la Pandemia". Además el ejecutivo dice que el aumento que pide el gremio "llevaría a tener que aumentar las tasas un 30% a particulares y empresas". Entonces además de no entender, hablan de aumentar las tasas cuando el mes pasado ya aumentaron más del 100% a muchos vecinos. NO ENTIENDO. Rubén Simeone DNI 11.515.079





