La Auténtica Defensa. Edición del martes, 03/nov/2020 NotiCMR:

Cáncer de mama y preservación de la fertilidad

Por Dras. Antonella Armani y Daniela Corzo













Dra. Antonella Armani (MN 149827) Gineco-Obstetra Especialista en Fertilidad





Dra. Daniela Corzo (MN 147055) Gineco-Obstetra Especialista en Fertilidad

El cáncer de mama es un problema importante para la salud de las mujeres y gracias a los estudios de screening como la mamografía y ecografía mamaria permite realizar el diagnóstico y tratamientos en estadios iniciales. Debido a la creciente tendencia a retrasar la maternidad, muchas pacientes son diagnosticadas antes de poder ser madres. Pero el padecer una enfermedad oncológica no significa no poder proyectar a futuro una vida en familia. Es importante que dichas mujeres puedan tener la oportunidad de realizar una consulta con un médico especialista en fertilidad para saber cuáles son sus opciones. ¿Cuáles son las opciones disponibles actualmente para preservar la fertilidad ante el diagnóstico de cáncer de mama? Existen varias, como la criopreservación de ovocitos, de embriones y la de tejido ovárico. La elección de uno u otro tratamiento dependerá de la edad de la mujer, el tiempo disponible antes de iniciar su tratamiento oncológico y la enfermedad de base. ¿En qué momento debe/puede realizarse? Se recomienda que las pacientes realicen los procedimientos de preservación de su fertilidad antes de iniciar el tratamiento con quimioterapia y/o radioterapia, ya que los mismos son gonadotóxicos, es decir, tóxicos para los ovarios. En caso de tener que realizarlos en forma posterior a dicho tratamiento, probablemente será más difícil obtener una respuesta ovárica con desarrollo folicular. ¿Se utilizan hormonas a pesar del diagnóstico de cáncer de mama? Tanto para la criopreservación de óvulos como para la de embriones se utiliza medicación hormonal que requiere estricto control por el médico especialista. Además, es importante destacar que dicha medicación y las dosis utilizadas se adecuan a cada caso en particular. Una vez realizada la extracción de óvulos, las pacientes pueden completar su tratamiento oncológico. ¿Cómo se hace la extracción de los óvulos? ¿Y del tejido ovárico? La extracción de óvulos se realiza en quirófano, con una sedación y por vía vaginal. Los óvulos obtenidos se congelarán y almacenarán o se fertilizarán para formar embriones, en función de la estrategia elegida. En el caso del tejido ovárico, se realiza una cirugía laparoscópica donde se extrae un fragmento del ovario (corteza). ¿Cuánto tiempo pueden estar guardados los óvulos? Actualmente se utilizan técnicas de congelamiento (vitrificación) que permiten preservar el material por más de 10 años. ¿Dónde se realizan los tratamientos de preservación de la fertilidad? ¿Cuánto cuesta? Estos tratamientos se llevan a cabo en Centros de Fertilidad. Desde la sanción de la Ley Nacional de Reproducción Médicamente Asistida, la preservación de la fertilidad de pacientes oncológicos tanto para hombres, mujeres y niños está cubierta en forma integral por la salud pública, obras sociales y prepagas. La derivación para el asesoramiento sobre preservación de la fertilidad de pacientes de cualquier edad y sexo que van a ser sometidos a un tratamiento oncológico, debe ser en forma precoz. Si bien es un momento muy difícil para la paciente y su familia, ellos deben saber cuáles son sus opciones para poder completar sus sueños a futuro. Dra. Antonella Armani (MN 149827) Gineco-Obstetra Especialista en Fertilidad - Dra. Daniela Corzo (MN 147055) Gineco-Obstetra Especialista en Fertilidad - Centro Médico Rawson - cmrawson.com.ar



NotiCMR:

Cáncer de mama y preservación de la fertilidad

Por Dras. Antonella Armani y Daniela Corzo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar