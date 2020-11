La Auténtica Defensa. Edición del martes, 03/nov/2020 Efemérides del día de la fecha, 3 de noviembre







DÍA DEL ARTISTA PLÁSTICO En este día se conmemora el fallecimiento del pintor, ingeniero y arquitecto Prilidiano Pueyrredón. Nacido el 24 de enero del año 1823 en Buenos Aires, Pueyrredón se interesó en el arte desde temprana edad al ver a Fermín Gayoso, esclavo de su familia, pintar extraordinarios cuadros. Así, a los 18 años comenzó a estudiar artes plásticas en la Academia Nacional de Río de Janeiro. A pesar de haberse recibido de arquitecto e ingeniero, Pueyrredón siguió formándose en prestigiosas academias de arte europeas hasta que, en el año 1849, debió regresar al país por el delicado estado de salud de su padre. En ese entonces, el incipiente pintor se convirtió en uno de los precursores de la pintura en el país con sus retratos de las personalidades de la época y las pinturas de paisajes urbanos y rurales. Asimismo, fue el primer pintor del país en pintar desnudos femeninos en los cuadros "La siesta" y "El baño". Uno de sus cuadros más trascendentes es el retrato de Manuela Rosas, hija de Juan Manuel de Rosas, por los minuciosos detalles del vestido, las joyas y la habitación. Por otra parte, diseñó los planos de la quinta de Miguel Azcuénaga(actual Quinta presidencial de Olivos) y participó en la restauración y ampliación de la Casa Rosada, la capilla de Recoleta y la Pirámide de Plaza de Mayo. Entre sus cuadros se encuentran "Un alto en el campo" (1861), "Un domingo en los suburbios de San Isidro" (1864), Retrato de Miguel de Azcuénaga (1864) y "Lavanderas en el bajo Belgrano" (1865). Falleció en el año 1870 en San Isidro, Buenos Aires. ARGENTINA SE CONSAGRA CAMPEÓN DEL PRIMER MUNDIAL DE BÁSQUET Hace 70 años la selección argentina de básquetse consagraba campeón del "Primer Campeonato Mundial de Basket-Ball Libertador General San Martín". Organizado por la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) y disputado en el mítico Luna Park, el mismo se denominó de esa forma debido a que, en ese entonces, se conmemoraba el centenario del fallecimiento del General San Martín. Las selecciones que participaron fueron Chile, Ecuador, Brasil, Perú, Yugoslavia, España, Francia, Estados Unidos y Egipto. El debut de los locales fue contra Francia, subcampeón olímpico, que terminó perdiendo 54 a 40. El siguiente rival fue Brasil, equipo que complicó a los anfitriones y estuvo a punto de arrebatarle el triunfo; no obstante, el marcador quedó paralizado en 40 a 35. Más adelante, se impuso con jerarquía ante Chile, que perdió 62 a 41; Francia, que cayó 66 a 41; y Egipto que fue aplastado 68 a 33. La final se jugó contra Estados Unidos, favorito para quedarse con el título, frente a 25.000 personas; para sorpresa de la prensa internacional, los argentinos ganaron 64 a 50. Entre los jugadores más destacados de la competencia se encontraba Oscar Furlong que fue nombrado el Jugador Más Valioso (MVP). SE LANZA "CORAZÓN" Un día como hoy en el año 2017, Maluma lanzaba el sencillo "Corazón" junto al cantante brasileño Nego do Borel. Perteneciente al álbum "F.A.M.E" (2018) y compuesta por Nego do Borel, originalmente la canción se titula "VocêPartiuMeuCoração" y llegó a los oídos de Maluma durante un concierto de Anitta en Brasil: "me enamoré enseguida de la canción y su ritmo. Así que llamé a Nego do Borel y le propuse hacer la versión en español".





