La Auténtica Defensa. Edición del martes, 03/nov/2020 Automovilismo:

El campanense sufrió un despiste en la primera curva y su Renault Fluence quedó dañado. Finalmente, abandonó tras cumplir 20 giros. El ganador volvió a ser Matías Rossi, quien se afirmó en la cima del campeonato. Aunque estuvo lejos de ser un buen fin de semana desde lo deportivo, el campanense Matías Milla pudo volver a disfrutar del Súper TC2000 después de haberse perdido la tercera fecha tras contagiarse coronavirus y sufrir fuertes síntomas que lo obligaron a una internación y ser asistido con oxígeno. Ya en Córdoba, las cosas no resultaron sencillas para el piloto de nuestra ciudad. Igualmente, se las arregló para llevar su Renault Fluence #28 al 10º puesto en la carrera del sábado. Mientras que el domingo fue todo más complicado para el Negro, que se despistó en la primera curva y terminó rompiendo el piso de su auto. Por ello, cuando iban 20 vueltas de carrera y se le acercaron los que luchaban por la victoria, decidió entrar a boxes y dar por culminada su participación en Alta Gracia. "La final de hoy fue muy corta para mí: cuando llegué a la primera curva venía lanzado, me encontré con poca visión y autos por todos lados y sólo atiné a esquivar rivales. En ese tránsito por la banquina rompí el piso y, a partir de allí, sólo duré unas vueltas en pista. Una lástima", señaló el Negro tras la competencia. El análisis lo completó con lo realizado el sábado: "Fue una carrera muy dura y con altas temperaturas, estaba para terminar entre los cinco mejores pero la rotura del neumático, como a casi todos, me privó de eso y tuve que entrar a boxes resignando posiciones. Me recompuse y entré en los puntos", explicó sobre su 10º puesto. En tanto, el ganador de la segunda prueba fue nuevamente Matías Rossi (Toyota Corolla), quien ya había ganado el sábado y, así, se afirmó decididamente como líder del campeonato. El podio del domingo lo completaron Agustín Canapino (Chevrolet Cruze) y Ricardo Risatti (Toyota Corolla). El Top 10 lo completaron Franco Vivian (Toyota Corolla), Tomás Gagliardi Genné (Renault Fluence), Fabián Yannantuoni (Honda Civic), Marcelo Ciarrocchi (Citroen C4 Lounge), Leonel Pernía (Renault Fluence), Facundo Ardusso (Renault Fluence) y Juan Manuel Silva (Honda Civic). Así, con los resultados de esta doble fecha en el Oscar Cabalén, Rossi encabeza las posiciones con 88 unidades; Canapino es su escolta con 60; y Ardusso se ubica tercero con 52. Por su parte, Milla quedó 9º con 19 puntos. La próxima cita de la categoría será el 28 y 29 de noviembre en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires.



MILLA VOLVIÓ A COMPETIR TRAS SU CONTAGIO DE CORONAVIRUS.





EL CAMPANENSE SE HABÍA PERDIDO LA TERCERA FECHA POR SU CONTAGIO



