Breves: Deportivas

DERROTAS EN PARIS En la primera ronda del Masters 1000 de Paris, Federico Delbonis cayó 6-3 y 6-3 ante el australiano Jordan Thompson después de haber superado la clasificación. Por su parte, Federico Coria llegó al cuadro principal como lucky loser, pero poco pudo hacer frente al francés Benjamin Bonzi, quien lo superó 6-2 y 6-1. El otro argentino en el torneo es Diego Schwartzman, quien debutará en segunda ronda frente al vencedor del duelo que hoy sostendrán el francés Richard Gasquet y el estadounidense Taylor Fritz. El Peque busca asegurar su boleto al Masters de Londres en ese certamen.

Foto: Télam. LOS PUMAS SE ALISTAN Este martes, el Seleccionado Argentino de Rugby se reunirá por completo en Sydney, donde los jugadores que llegaron desde Europa se acoplarán a los que viajaron desde nuestro país tras cumplir las dos semanas de la cuarentena. Con plantel completo, Los Pumas disputarán el sábado un nuevo amistoso de preparación frente a un combinado de Sydney. El debut del equipo nacional en el Personal Tri Nations será el 14 frente a Nueva Zelanda, que venció 43-5 a Australia en el adelanto de la sexta y última fecha del certamen. EL BÁSQUET, DE LUTO Ayer falleció Osvaldo Arduh (54 años), quien se encontraba al frente del primer equipo de Atenas de Córdoba. "El Turco", que anteriormente había dirigido a Instituto, Barrio Parque y Unión de Sunchales, entre otros clubes, se encontraba internado desde hacía dos semanas tras haber contraído coronavirus. Para mañana miércoles está pautado el inicio de la nueva temporada de la Liga Nacional de Básquet, que en su primera etapa se desarrollará en formato "burbujas" en la Ciudad de Buenos Aires. Y el primer partido programado es, justamente, Atenas vs Instituto en el gimnasio de Obras Sanitarias. OVEJA, A ESPAÑA El entrenador de la Selección Argentina de Básquet, Sergio Hernández, será anunciado hoy como nuevo coach del Zaragoza Casademont, equipo de la Liga ACB de España (tiene récord de 2-6 en el inicio de la temporada) en el que juega el argentino Nicolás Brussino. Así, "Oveja" no dirigirá las ventanas FIBA de noviembre y febrero, pero sí estará al frente del combinado nacional en los Juegos Olímpicos de Tokio. F1: HAMILTON IMPARABLE El británico Lewis Hamilton (Mercedes) quedó a un paso de alcanzar su séptimo título de Fórmila 1 luego de imponerse el domingo en el Gran Premio Emilia-Romagna, 13ª fecha de la temporada, que se desarrolló en el circuito Enzo y Dino Ferrari, en Imola. El podio lo completaron su compañero de equipo, el finés Valtteri Bottas, y el australiano Daniele Ricciardo (Renault). Con estos resultados, Mercedes se aseguró la Copa de Constructores, mientras que Hamilton podría consagrarse el domingo 15 de noviembre en el Gran Premio de Turquía. Actualmente suma 282 puntos, mientras Bottas acumula 197. Tercero se encuentra el holandés Max Verstappen (Red Bull) con 162. COA: WERTHEIN NO RENOVARÁ El presidente del Comité Olímpico Argentino, Gerardo Werthein (64 años), anunció que no buscará la reelección en 2021 y que quiere "empoderar a los jóvenes" de cara al futuro del organismo. "Quiero ver un COA moderno, con gente joven. Hay que empoderar a los que vienen y seré un soldado que seguirá luchando por el bien de los atletas", explicó quien lleva 12 años al frente del organismo.

