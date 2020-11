La Auténtica Defensa. Edición del martes, 03/nov/2020 Breves: Fútbol

3 de Noviembre de 2020







SIGUE LA CHAMPIONS Hoy comenzará la tercera fecha de la fase de grupos de la Champions League. La programación de la jornada es la siguiente: Lokomotiv vs Atlético Madrid y Shakhtar vs Borussia Monchengladbach jugarán desde las 14.55; mientras Atalanta vs Liverpool, Midtjylland vs Ajax, Porto vs Marsella, Salzburgo vs Bayern Munich, Manchester City vs Olympiakos y Real Madrid vs Inter lo harán desde las 17.00 (todos los partidos van televisados por ESPN y Fox Sports). COPA SUDAMERICANA Hoy se definen tres llaves de los 16vos de Final: Bolívar recibe a Audax Italiano en Bolivia para tratar de revertir el 1-2 de la ida en Chile; Liverpool juega en Uruguay frente a Sportivo Huancayo de Perú tras el 1-1 de la idea; y Deportes Tolima recibirá en Colombia a La Calera de Chile después del empate 0-0 de la ida. GOLEARON AL LOCO En el cierre de la 7ª fecha de la Premier League, Leeds United perdió 4-1 como local ante Leicester. De esta manera, con 10 unidades, el equipo dirigido por Marcelo Bielsa cayó al 12º puesto. En cambio, Leicester llegó a 15 unidades y se ubicó como único escolta del líder Liverpool (16), dado que Everton (13) fue derrotado 2-1 por Newcastle. SORPRESA REAL En España, el único líder es Real Sociedad, que el domingo le ganó 4-1 a domicilio a Celta de Vigo y llegó a los 17 puntos, uno más que Real Madrid (tiene un partido pendiente). En tanto, ayer, en el cierre de la octava fecha, Villarreal venció 2-0 a Valladolid y se ubicó en la tercera colocación con 15 unidades. Por su parte, Barcelona se encuentra en el 12º puesto, con apenas 8 puntos. MILAN NO AFLOJA Con un tanto de Zlatan Ibrahimovic (goleador del certamen con 7), Milan venció 2-1 como visitante a Udinese (Rodrigo De Paul, de penal, anotó el empate transitorio) y se mantuvo como único líder de la Serie A de Italia con 16 puntos, dos más que el sorprendente Sassuolo, que derrotó 2-0 como visitante a Napoli. El domingo, también por esta sexta fecha, Juventus goleó 4-1 a domicilio al Spezia en el regreso de Cristiano Ronaldo: tras superar su contagio de coronavirus, el portugués marcó por duplicado en esta victoria. DOBLETE DE ALARIO El delantero Lucas Alario ratificó su gran momento en Alemania: anotó los primeros dos goles del Bayern Leverkusen, que venció 4-2 como visitante a Firburgo y trepó al cuarto lugar de la tabla de posiciones con 12 unidades. El exjugador de River suma ahora cinco tantos en la Bundesliga, cuyos líderes son Bayern Munich y Borussia Dortmund, con 15 unidades en seis fechas. NO LO ALCANZÓ En el cierre de la novena fecha de la Ligue 1 de Francia, Lille igualó 1-1 con Lyon y no pudo nivelar nuevamente a Paris Saint Germain, que quedó como único líder del campeonato con 21 puntos, dos más que Lille. NI FLAMENGO NI MINEIRO En el inicio de la 19ª fecha del Brasileirao, Inter de Porto Alegre había perdido 1-0 ante Corinthians y le había dejado servida la posibilidad a Flamengo de convertirse en el único líder del certamen. Sin embargo, el Mengao fue goleado 4-1 por San Pablo en Río de Janeiro. Por ello, ambos equipos siguen igualados en la cima con 35 puntos, mientras que tercero se mantiene Atletico Mineiro, que perdió 3-0 con Palmeiras y desaprovechó la oportunidad de darles alcances.



