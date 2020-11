Alberto Fernández habló en Avellaneda, pero repercutió hasta en Campana

P U B L I C



Cuestionó la ley que limita la reelección de los intendentes y consideró que no se puede ir "en contra de la voluntad popular". Al menos por un momento, el presidente levantó su vista más allá de la agenda del coronavirus y la crisis económica para hacer un guiño que tuvo repercusiones en Campana. Según consigna el diario Clarín, durante una reunión con intendentes bonaerenses del Frente de Todos llevada a cabo en Avellaneda, Alberto Fernández habría dado su conformidad para que se levante el tope a las reelecciones indefinidas, un decisión que podría patear el tablero político en la mayoría de los 135 municipios de la provincia. La ley que limita a una sola la reelección de intendentes y concejales (también de legisladores provinciales y consejeros escolares) fue votada en el 2016 a instancias del Frente Renovador y con el acompañamiento clave de Cambiemos. En ese momento, el Frente para la Victoria se abstuvo. Para los llamados "barones" del conurbano, intendentes con larga trayectoria al mando de sus distritos, era la estocada decisiva, aunque se estableció un "período de acomodamiento" que tomó como primera y única relección las que se registrasen en las elecciones de 2017 y 2019. Un ejemplo cercano: el zarateño Osvaldo Cáffaro, jefe comunal desde 2007, pudo así aspirar a su actual cuarto mandato consecutivo. Pero Cáffaro y muchos otros intendentes y concejales saben que, como están hoy las cosas, la cuerda se les acaba. Entre ellos, Sebastián Abella. El líder local de Juntos por el Cambio fue electo intendente en 2015, terminando con más de 20 años de peronistas en el poder. En 2019 los vecinos le otorgaron un segundo mandato, con una ventaja contundente respecto a su inmediato competidor. Y si bien la noche de ese domingo electoral proyectaba a Abella hacia cuatro años más de gestión, también daba vuelta el reloj de arena que terminaría marcando el fin de su era. Pero el guiño de Alberto también es para Abella, a pesar de no haber sido uno de los participes de ese conclave peronista a la vera del Riachuelo. Si la reelección indefinida vuelve a ser una realidad, el intendente estaría en condiciones de postularse a un tercer mandato consecutivo, lo que obligaría a trazar de nuevo las coordenadas de navegación para aspirantes a sucederlo de los partidos políticos tanto dentro como fuera de Juntos por el Cambio. No es una novedad señalar que el oficialismo ya se estaba movimiento para instalar nuevas figuras que podrían representar una opción electoral 2023 y que el radicalismo, en línea con lo que sucede a nivel nacional, buscaba ampliar sus posicionamiento en la coalición gobernante. Del lado de la oposición, tampoco resulta llamativo comentar que para algunos de sus referentes la ausencia de Abella en la contienda 2023 abría la puerta para una eventual alternancia de colores políticos en el Palacio Municipal. El intendente de Campana no sería el único beneficiado por un cambio de normativa en la Primera Sección Electoral. El radical Gustavo Posee, patrón de San Isidro, gobierna desde 1999. A pocos kilómetros, Jorge Macri, uno de los peso pesados del PRO en la provincia, sujeta las riendas de Vicente López desde 2011. Importantes jefes comunales del peronismo también recibirían de brazos abiertos una reforma electoral: Mario Alberto Ishii (José C. Paz), Alberto Descalzo (Ituzaingó), Gabriel Katopodis (San Martín), Julio Zamora (Tigre), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Juan Zabaleta (Hurlingham), Gustavo Menéndez (Merlo), Ariel Sujarchuk (Escobar) y el mencionado Cáffaro son alguno de los nombres más resonantes que hoy no pueden aspirar a un tercer mandato consecutivo. Pocos días antes que se declarase la cuarentena, el sitio web Infobae daba cuenta de una iniciativa de alcaldes de todos los colores partidarios para reformar la ley que prohíbe la reelección indefinida. El artículo no citaba nombres, pero señalaba que el intento daba de frente con el objetivo de La Cámpora de promover un recambio dirigencia en los distritos justicialistas y, de paso, posicionar a integrantes de sus filas. El caso testigo es el de Mayra Mendoza en Quilmes, quien el año pasado arrasó en las internas del Frente de Todos y después se impuso con claridad a ante Martiniano Molina. Lo que no trascendió es cuando una eventual reforma de la ley entraría en vigor. Para las elecciones a intendente faltan tres años; las que están a la vuelta de la esquina son las de medio término. Y en la ciudad hay concejales que no se pueden volver a presentar. El emblema lo representa Carlos Cazador, que viene siendo concejal de forma ininterrumpida desde 1993. Cazador, por años el principal opositor a los gobiernos peronistas, fue reelecto en 1997 y 2001 por la UCR; 2005, 2009 y 2013 por Acción Comunal Primera Campana, su extinto partido vecinal; y en 2017 por Juntos por el Cambio. Esta última postulación es la que le imposibilita volver a candidatearse el año que viene. En esas mismas condiciones aparecen Sergio Roses (de licencia) y Marina Casaretto, al actual presidenta del HCD. Y el 70% de los actuales jefes comunales del territorio bonaerense.

