Fue ayer en la calle Modarelli, frente a la plaza del barrio Lubo. Fue trasladado por el SAME. Un vecino de unos 30 años perdió el equilibrio y cayó con su moto luego de esquivar a un niño de unos 10 años que transitaba en bicicleta de manera poco previsible. El hombre transitaba a poca velocidad y con casco, pero al realizar la maniobra perdió el control de su Honda CG Titán y cayó al asfalto de la Modarelli, frente a la plaza del barrio Lubo. En principio fue asistido por personal policial del destacamento que se encuentra a pocos metros del accidente, y luego se solicitó asistencia del SAME. Si bien no presentaba lesiones de gravedad, se decidió trasladarlo hasta el Hospital San José para un control más profundo dado que, aparentemente, presentaba un golpe en la cabeza.

El accidente tuvo lugar a metros del CIC. Primero lo asistieron policías del destacamento y luego pidieron al SAME.

#Dato motociclista cae por esquivar a un niño en bicicleta, ocurrió esta tarde frente al CIC de barrio Lubo, Modarelli y Formosa. El hombre de aproximadamente 30 años que circulaba en la Honda CG Titán, fue asistido por personal de Policía Local y trasladado por ??SAME pic.twitter.com/FOq7QMmiV6 — Daniel Trila (@dantrila) November 3, 2020

Cae con la moto por esquivar a un niño en bicicleta

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar