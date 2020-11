Es una de las cuatro ofertas concretas con las que cuenta el país, explicó Ginés González García. En una conferencia de prensa brindada ayer, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, y la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, aclararon que "todavía no se firmó ningún contrato" por la vacuna rusa Sputnik V y que aún se esperan los resultados de Fase III. Los funcionarios señalaron que la intención del país es adquirir más de una vacuna candidata, al tiempo que revelaron que se anoticiaron del desarrollo ruso "por los diarios" y que al tener "un probable alto nivel de efectividad" decidieron contactarse con la Embajada y, de esa reunión, "surgió el viaje de un pequeño grupo del que participó Carla Vizzotti, para tener más información para la toma de decisiones", según detalló González García. A su vez, el ministro confirmó que el país tiene ofertas concretas de cuatro laboratorios y sus respectivas candidatas: la de AstraZeneca, "con una capacidad de producción de 22,4 millones de dosis entre marzo y julio", la de Pfizer, "que aseguró la provisión de un millón de dosis para diciembre, pero necesitamos más magnitud para masificar la vacunación", la Sputnik V del Instituto Gamaleya, que garantizó una oferta de 25 millones de dosis y la de Janssen, que se estudiará en Argentina y que "tiene la ventaja logística de requerir una sola dosis". De todas formas, la firma de acuerdos con laboratorios están supeditadas a la promulgación de la ley que declara de interés público la investigación, el desarrollo, la fabricación y la adquisición de las vacunas destinadas a generar inmunidad contra el nuevo coronavirus, que faculta al Gobierno a incluir en los contratos para la compra de vacunas cláusulas de prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales arbitrales y judiciales extranjeros pero en ningún caso podrá extenderse o comprender a terceros residentes en Argentina. Esta norma obtuvo críticas por parte de la oposición, pero según aclaró el ministro de Salud, "la ley fue una exigencia internacional para formar parte del Covax", un mecanismo en el que participan gran cantidad de países para favorecer el acceso a las vacunas y para la cual Argentina ya abonó un anticipo por 9 millones de dosis, según aclaró González García. Por su parte, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, aseguró que el reparto de las dosis entre provincias será, como en todas las campañas de vacunación, "en función de la población objetivo, que se define en consenso por expertos para avanzar en una distribución equitativa". Y por último, Gonzalez García afirmó que no se aplicarán vacunas hasta esperar los resultados concretos de fase III y la aprobación de la ANMAT. Y detalló que "el laboratorio AstraZeneca está enviando los resultados de los ensayos en tiempo real" para, eventualmente, acelerar los procesos aprobatorios, sin saltear ningún paso.



Pandemia:

Aclaran que "todavía no se firmó ningún contrato" por la vacuna rusa

