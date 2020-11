Las ediles de Juntos por el Cambio Schvartz, Sala y Medina; lamentaron que sus pares de otros bloque "no participen de las actividades ni siquiera para defender los proyectos que ellos mismos presentan" en referencia a la ausencia de la oposición en el Consejo de Género y Violencia Familiar. Las concejales de Juntos por el Cambio, Mariela Schvartz, Karina Sala y Ángela Medina, cuestionaron la ausencia de la sus pares de la oposición en la reunión del Consejo de Género y Violencia Familiar. "Se rasgan las vestiduras hablando sobre estos temas importantes y después no asisten a las reuniones ni siquiera para defender los proyectos que ellos mismos presentaron", enfatizaron. Además, aseguraron que "a cada reunión deben participar representantes de cada bloque y en esta oportunidad no asistió nadie de la UV Calixto Dellepiane ni el Frente de Todos". "Es lamentable que no participan de este tipo de actividades ya que son muy importantes para generar políticas públicas con perspectiva de género en forma intersectorial a fin de prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y familiares", ponderaron. Por último, dijeron: "Como representantes de los vecinos, tenemos una responsabilidad central, por ello debemos trabajar y participar de este tipo de reuniones a fin de generar nuevas herramientas de cara a la problemática".

De la importante reunión solo participaron concejales de Juntos por el Cambio.



Bloque JxC:

Sin oposición

