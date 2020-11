Efemérides del día de la fecha; 4 de noviembre

DÍA INTERNACIONAL DE LA UNESCO En este día se conmemora la histórica jornada en la que 20 Naciones ratificaron la Constitución de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en el año 1946. El origen de la misma se remonta al año 1942, en plena Segunda Guerra Mundial (1939-1945), cuando los Ministros Aliados se reunieron en el Reino Unido para la Conferencia de Ministros Aliados de Educación (CAME); en ésta se plantearon proyectos para reconstruir los sistemas educativos una vez que se restableciera la paz. Tras la finalización del conflicto bélico y la fundación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la CAME propuso crear una organización educativa y cultural para afianzar la "solidaridad intelectual y moral de la humanidad" y evitar el estallido de otra guerra: "se propone contribuir a la paz y a la seguridad estrechando, mediante la educación, la ciencia y la cultura, la colaboración entre las Naciones, a fin de asegurar el respeto universal a la justicia, a la ley, a los derechos humanos y a las libertades fundamentales". RACING SE CONSAGRA CAMPEÓN DEL MUNDO Ocurrió en el año 1967, tras vencer al Celtic de Glasgow (Escocia) en el Estadio Centenario, Racing se convirtió en el primer equipo argentino en levantar la Copa Intercontinental. En ese entonces, el equipo dirigido por Juan José Pizzuti, emblemático ídolo del club, se había consagrado campeón del Campeonato de Primera División 1966 y la Copa Libertadores 1967: "creo que una de las características que distinguían a Racing, más allá de su juego, era la actitud, salíamos a ganar en todas partes" dijo en una entrevista Pizzuti. El partido de ida se disputó en Hampden Park (Escocia), donde "La Academia" perdió 1 a 0 por obra de Billy McNeill: "cuando fuimos a Escocia nadie creía en nosotros. Yo había visto al Celtic frente a Peñarol y sabía que era un gran equipo. Allá nos superaron claramente, pero al final ganaron de casualidad. Porque si Rodríguez hace ese gol que se perdió sobre la hora, los comentarios hubiesen sido distintos. Después del triunfo en Buenos Aires estaba seguro que la Copa sería nuestra" aseguró Pizzuti. En "El Cilindro" el local ganó 2 a 1 con goles de Norberto Raffo y Juan Carlos Cárdenas lo que provocó que el partido de desempate se jugara en Uruguay. Denominado "la batalla de Montevideo", el partido estuvo protagonizado por patadasviolentas y reiteradas protestas; el árbitro expulsó a los escoceses Jimmy Johnstone, John Hughes y Bobby Lennox y a Juan Carlos Rulli y Alfio Basile. Finalmente, "El equipo de José" ganó con un golazo de "El Chango" Cárdenas: "yo tenía buena media distancia, siempre me tenía fe, y le pegué. Fue algo increíble, un gol que se fue haciendo más importante con el paso del tiempo. Fue la mejor forma de coronar mi singular historia en Racing". SE LANZA "THE MAN WHO SOLD THE WORLD" Un día como hoy en el año 1970, David Bowie lanzaba el disco "The man who sold the world". Producido por Tony Visconti e integrado por canciones compuestas por el cantante británico, el álbum trascendió por la canción que lo titula. Sobre la misma, Bowie manifestó: "la escribí porque había una parte de mí mismo que estaba buscando. Esa canción ejemplifica de alguna manera cómo te sientes cuando eres joven y tienes que buscar quien eres realmente". Entre los sencillos del mismo se encuentran "Sheshook me cold", "AlltheMadmen" y "Black country rock".

Efemérides del día de la fecha; 4 de noviembre

