Breves: Deportivas

DERROTA DE RIVER En el cierre de la primera fecha de la Copa de la Liga Profesional, River Plate perdió anoche 3-1 como local frente a Banfield en un partido disputado en cancha de Independiente de Avellaneda, luego que no fuera habilitado el River Camp, el centro de entrenamiento ubicado en Ezeiza. Rafael Santos Borré abrió la cuenta para el Millonario, pero Agustín Fontana, Giuliano Galoppo y Javier Pinola, en contra, le dieron la victoria al Taladro. LANÚS, DEFENSA Y VÉLEZ Tres equipos argentinos buscarán hoy su clasificación a los Octavos de Final de la Copa Sudamericana. Lanús, que venció 3-2 a San Pablo como local, disputará la revancha desde las 19.15 horas en el Morumbí. En tanto, Defensa y Justicia recibirá a Sportivo Luqueño también a partir de las 19.15 con la ventaja 2-1 conseguida en Paraguay la semana pasada. Y Vélez Sarsfield se presentará desde las 21.30 en Montevideo para enfrentar a Peñarol después del 0-0 en Liniers. Ayer, Bolívar eliminó a Audax Italiano al imponerse 3-0 en La Paz (4-2 en el global); La Calera de Chile igualó 1-1 con Deportes Tolima en Colombia y con ese gol de visitante se quedó con la clasificación; mientras que Sportivo Huancayo le ganó 2-1 a Liverpool en Uruguay y avanzó de fase tras el 1-1 en Perú. GOL DE LAUTARO Al Inter de Italia no le alcanzó ayer el gol (y una asistencia) de Lautaro Martínez: perdió 3-2 en su visita a Real Madrid por la tercera fecha de la fase de grupos de la Champions League. Los demás resultados de la jornada fueron: Lokomotiv Moscú 1-1 Atlético Madrid, Shakhtar 0-6 Borussia Monchengladbach, Atalanta 0-5 Liverpool, Midtjylland 1-2 Ajax, Porto 3-0 Marsella, Salzburgo 2-6 Bayern Munich y Manchester City 3-0 Olympiakos. Hoy jugarán: Basaksehir vs Manchester United y Zenit vs Lazio desde las 14.55; y Barcelona vs Dinamo Kiev, Chelsea vs Rennes, Brujas vs Borussia Dortmund, Ferencvarosi vs Juventus, Leipzig vs Paris Saint Germain y Sevilla vs Krasnodar desde las 17.00 (transmiten ESPN y Fox Sports). BLENGIO EN TIGRE Tigre confirmó que Juan Carlos Blengio será el sucesor de Néstor Gorosito como entrenador del plantel profesional. "Chimi", quien era el DT de la Resreva, había asumido de manera interina y finalmente fue ratificado por la Comisión Directiva. ARRANCA LA LIGA NACIONAL En formato "burbuja" en la Ciudad de Buenos Aires, hoy comenzará una nueva temporada de la Liga Nacional de Básquet. Por la Conferencia Norte jugarán San Martín de Corrientes vs Regatas Corrientes, Libertad de Sunchales vs Oberá Tennis Club, Comunicaciones de Mercedes vs Olímpico de La Banda, Quimsa de Santiago del Estero vs La Unión de Formosa e Instituto de Córdoba vs Atenas de Córdoba. Los partidos se disputarán en el gimnasio Héctor Etchart de Ferro Carril Oeste desde las 11 de la mañana, a excepción del clásico cordobés que se jugará a partir de las 21.30 horas, en Obras Sanitarias, con transmisión de TyC Sports. DEBUTA SCHWARTZMAN Por la segunda ronda del Masters 1000 de Paris, el argentino Diego Schwartzman se medirá hoy frente al francés Richard Gasquet, quien ayer superó 6-0, 3-6 y 6-3 al estadounidense Taylor Fritz. En caso de ganar, el Peque quedará virtualmente clasificado al Torneo de Maestros que reúne a los ocho mejores jugadores de la temporada y para el que solo resta un boleto.



4 de Noviembre de 2020

