Marcharon por Justicia para Tomás Maidana

Se trasladaron desde el Barrio San Felipe, donde fue asesinado en la madrugada del 10 de Junio, hasta el frente de la Fiscalía. Piden la prisión preventiva de Gilda Flores. Más de un centenar de manifestantes entre familiares, allegados y vecinos de Tomás Maidana (17) marcharon ayer hasta la sede de la Unidad Fiscal de Investigación y Juicio 2 de Sarmiento y 9 de Julio para solicitar que la imputada por su homicidio, Gilda Flores (22), espere el juicio guardando prisión preventiva. "¿Cómo puede ser que una persona apuñala y mata a otra y puede hacer su vida normalmente?" declaró a la prensa ayer una de los familiares de Tomás, y agregó: "Gilda tiene que esperar el juicio presa, y sus cómplices también: su pareja, David González, y su hermano, David (…) Andan por el barrio, no sabemos qué hacer, estamos desamparados por la Justicia". El homicidio fue con un arma blanca, y tuvo lugar durante los primeros minutos del miércoles 10 de junio en el barrio San Felipe, luego de una discusión en un pasillo de una casa de la calle Schweitzer al 400, entre Laprida y Ricardo Rojas. Maidana no falleció en ese instante, sino que llegó hasta el Hospital San José en moto, auxiliado por un vecino que estaba presente en el lugar y fue testigo de la escena. La causa cayó en manos de la fiscal Ana Laura Brizuela, quien solicitó su elevación a juicio y la prisión preventiva de la imputada, cuyo abogado patrocinante intenta probar actuó en exceso de legítima defensa o una figura similar. En este sentido, fuentes consultadas por La Auténtica Defensa señalaron que no estaría suficientemente probado en la etapa de instrucción que esto último no haya sido así, y por tal motivo fue denegada la solicitud de Prisión Preventiva para Gilda Flores. La crónica periodística da cuenta de una literal pueblada luego de los sucesos que finalizaron con la vida de Tomás Maidana. Esa misma madrugada, un importante número de vecinos fueron contra el domicilio de la familia González, quienes escaparon del lugar, incluyendo a Gilda Flores, su pareja, su cuñado, su cuñada y otros familiares. Incluso tiraron a un zanjón e incendiaron un Chevrolet Corsa, propiedad de la pareja de Flores. Se necesitó la presencia de unos 7 móviles policiales para contener una verdadera pueblada, y la misma policía fue agredida a piedrazos, dejando como saldo las lunetas de dos móviles destrozadas y a una oficial del Comando Patrulla con una herida en su cabeza. Los desmanes asociados al hecho continuaron días después: la familia González nunca volvió al domicilio de la calle Schweitzer. Primero fue saqueado y luego prácticamente demolido. Sólo quedó en pie una habitación de la construcción principal.

La marcha tuvo lugar ayer por la mañana a lo largo de la Av. Varela hacia la plaza Eduardo Costa.





Más de un centenar de personas entre familiares, allegados y vecinos se concentraron frente a la UFI 2 de Sarmiento y 9 de Julio.





Luego de los desmanes de la madrugada del 10 de junio, días después el domicilio de los González fue saqueado y demolido casi en su totalidad.

