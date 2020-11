La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 05/nov/2020 El SAME asistió a un menor mordido por una yarará en la isla







Fue tras recibir el llamado de la familia denunciando lo sucedido. Defensa Civil entregó el ofidio en buen estado a la ONG "Yo no mato serpientes" para que se encargue del mismo. El SAME asistió este martes a un niño de 4 años que fue mordido por una serpiente yarará en el Canal Irigoyen en el kilómetro 98,5. Luego de encontrarse con la familia a mitad de camino, llevaron al menor al Hospital Virgen del Carmen de Zárate –centro de referencia zonal para picaduras de ofidios- y trasladaron a la serpiente hacia la ciudad. En tanto que, Defensa Civil -dependiente de la Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana del Municipio- entregó el ejemplar, que fue capturado por familiares del niño, en buen estado a la institución "Yo no mato serpientes" para que se encargue del mismo. El chico aún continúa internado en el nosocomio de la localidad vecina.



