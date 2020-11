La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 05/nov/2020 Le roban en Villanueva y serían de Zárate







Eran dos hombres y una mujer de alrededor de 20 años. Iban a pie y se fueron en moto. "Estoy bien. Logré defenderme pero esto no va más. Se agradece cualquier dato: Honda Twister 2018 negra patente AO87Z0V. Gente me acaban de robar la moto en barrio Villanueva" escribió en su muro de Facebook el vecino Gabriel Portales. El joven subió una foto de la moto y una selfie mostrando un corte sangrante en su cuero cabelludo mientras era trasladado hasta el Hospital San José en un móvil del SAME. Según trascendió los tres delincuentes, dos hombres y una mujer de alrededor de 20 años, lo abordaron a pie y luego huyeron con la moto. Aparentemente, al menos la mujer estaría identificada merced a sus cuentas en las redes sociales y tendría domicilio en Zárate, además de ser madre de una niña de entre 3 y 4 años.



La moto robada es una Honda Twister 2018 negra patente AO87Z0V





La víctima subió su foto luego del asalto, mientras era trasladado hasta el Hospital San José.



Le roban en Villanueva y serían de Zárate

