Casaretto: "Es muy importante que el Estado defienda la propiedad privada"

La presidenta del Concejo Deliberante, se refirió a la "lamentable situación" que está viviendo la provincia de Buenos Aires en relación a las usurpaciones y tomas de terrenos. En medio de la situación que está viviendo la provincia de Buenos Aires en relación a las usurpaciones y tomas de terrenos, la presidenta del Honorable Concejo Deliberante (HCD), Marina Casaretto, lamentó las acciones que está llevando adelante los gobiernos Provincial y Nacional. "Es muy importante que el Estado defienda la propiedad privada. Ellos deben garantizarles a los ciudadanos la seguridad de que sus propiedades no serán ocupadas", enfatizó la edil. "La propiedad es el núcleo esencial de un ordenamiento jurídico, dado que ofrece estabilidad y seguridad, permitiendo una sana convivencia entre la ciudadanía", aseguró. Siguiendo con esta línea, Casaretto remarcó que la importancia de la propiedad privada radica en "su simbología como uno de los primeros derechos humanos". Además, remarcó que "la propiedad privada ha sido asociada con otras libertades individuales, como la posibilidad de comerciar, aprender, enseñar, desplazarse por el territorio nacional y ejercer la libertad de cultos". Por otra parte, la titular del HCD instó a las autoridades provinciales a "trabajar mancomunadamente con los intendentes, independientemente del partido político que gobierna en los municipios, a fin de brindar herramientas que permitan que estas prácticas cesen". No obstante, aseguró que "en Campana, desde el Municipio junto a autoridades policiales, estamos trabajando constantemente para evitar este tipo de hechos, como ya ocurrió en San Cayetano o en predios como la ex Fasera o el de Minoridad y Familia". En este sentido, remarcó que la Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana denunció penalmente a los instigadores de usurpaciones: "En una acción contundente y eficaz que marca un precedente, acudieron a la Justicia para desactivar estas prácticas".

