Derecho a Réplica de la Uv Calixto Dellepiane

NOTICIA RELACIONADA: Sin oposición Proyectos de género congelados por el oficialismo Nuestra réplica se refiere al artículo publicado ayer: "EL CONSEJO DE GENERO Y FAMILIA DEFINIO LOS PROYECTOS QUE SE PRESENTARON EN EL HCD". El segundo TITULO es "SIN OPOSICION", aludiendo a nuestra ausencia, cuando esto no ocurrió. Anotician de que se trata de la última reunión del año, y dejan los proyectos en suspenso, no los tratan. Un Concejal y Secretario de Bloque, Twyford, se presentó a consultar cómo será la forma de participar, y se le dijo que "Funes espere el llamado". Así, se esperó desde las 10:30 hasta casi las 13 horas, sin recibir ningún llamado ni contacto. Esa reunión trataba dos proyectos, uno nuestro expediente 19804: Proyecto creando la Dirección de la Mujer, Género y Diversidad, ya que la demanda aumentó con la pandemia, y no hay un área con recursos propios. Lo normal es convocar. Rosa Funes es quien asiste en forma virtual, una decisión acertada, con sororidad, a fin de no excluir a quienes sufren una condición especial en Pandemia. Entonces, desde el zoom de alguno de los presentes, o por Whatsapp, se le invita, y asiste de esa forma. La única oportunidad en que se hizo presencial dicha reunión se aclaró que era diferente con antelación y fue en la reunión con todas las Organizaciones porque no era posible escuchar ante el ruido ambiente. Y asistió en forma presencial la Concejal Palavecino de nuestro Bloque. El día de la reunión, Twyford se presentó en el Salón donde se realizaba y un asistente, Nicolás, consultó y según las ordenes de su superior le informó que esperáramos la llamada. Luego, a estar por los hechos, se cambió la decisión, no se nos convocó, ni se nos avisó que debía concurrir alguien en forma presencial, contrariamente a lo acostumbrado. Si hay dos ausencias, se excluye al Bloque del Concejo y no puede participar en adelante, por lo cual perjudica que quedemos ausentes en un Acta. Busquemos los probables motivos por los que se nos dejó como ausentes, en vez de llamar a la integrante de UV Calixto Dellepiane autora, o avisar al Secretario de Bloque UV que consultó a la Presidencia sobre cómo seguíamos el contacto para participar. Es porque al cambiar esa decisión en forma unilateral, -sin avisar, y sin anticipación- quería impedirse tratar el Proyecto 18904 de Creación de la Dirección de Género y Violencia y excluirnos, mostrando una falsa imagen de la UV Dellepiane, como indiferentes por un tema en el cual nuestro Bloque presentó ya tres Proyectos, aún no tratados. A pesar de lo que surge de la Nota sobre manifestaciones de varias Concejalas, desconocemos si estaban en conocimiento de lo sucedido, y cómo se tomó la decisión, ya que algunas siempre prefieren deliberar, intercambiar opiniones y crear un proyecto superador. Pero es claro que el oficialismo resolvió, a pesar de la mayoría propia con que cuenta, congelarproyectos de género y violencia hasta 2021. Contradictorio con lo que vienen manifestando las integrantes, que tienen personal haciendo en género, sin contar con los recursos. Esta decisión de congelar el tema, y decidir que no hay mas reuniones en el año, sí que es descuido por el tema género y violencia. Le pedimos al Intendente que incluya en el Presupuesto 2021 los fondos necesarios para poner en marcha la Dirección de Género y Violencias, más allá de que no se nos quiera reconocer la autoría de nuestro Bloque, siempre acompañando a las mujeres y la diversidad.



