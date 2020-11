La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 05/nov/2020 Vasectomía: una alternativa más sencilla e igual de eficaz que la ligadura de trompas







El temor al dolor, a la pérdida del deseo sexual o a quedar impotentes son algunos de los mitos que rondan en torno a la vasectomía. Especialistas del Hospital de Clínicas hablan sobre las ventajas de este método anticonceptivo que cada vez lleva a hombres más jóvenes a realizar consultas. "La vasectomía es una intervención sencilla en la que se le realiza al paciente dos pequeñas incisiones en el escroto para acceder a los conductos deferentes, se los liga y corta por separado, de esta forma los espermatozoides quedan en los testículos y no llegan al semen" describe el doctor Mariano Cohen, Jefe de la Sección Andrología del Hospital de Clínicas y agrega: "Se trata de una operación mucho más sencilla que la ligadura de trompas, que consta de entre 30 y 40 minutos en la mayoría de los casos". Este procedimiento no cambia la forma en que se siente tener un orgasmo o eyacular, el alta se da de forma rápida y a los tres días el paciente ya puede hacer actividad física o practicar deporte de forma normal. Este método anticonceptivo comienza a ser efectivo pasados los primeros tres meses de realizado o de las primeras 20 eyaculaciones, por lo que es importante hacer controles durante este período. De acuerdo a lo manifestado por el profesional "Los pacientes que buscan este método anticonceptivo deben pensarlo como algo definitivo. De todos modos, es reversible entre un 75 y 80% de los casos en el lapso de los 10 años una vez realizada la operación; luego de este plazo su grado de reversibilidad desciende un 20%". La vasectomía es, junto a la ligadura de trompas, uno de los métodos anticonceptivos que tienen mayor grado de efectividad y es también mucho más sencillo de realizar ya que no requiere internación. Por este motivo las consultas se incrementaron significativamente en los dos últimos años sobre todo de jóvenes de entre 18 y 25 años. En el último año (2019) se registraron entre 10 y 20 procedimientos por mes en contraposición al 2016 que contabilizó un total de 20 cirugías en todo el año.



