El PJ-FdT llevó a la Provincia la denuncia por la reinstalación de LandNort

Concejales del bloque campanense se reunieron con el Subsecretario de Recursos Hídricos, Ing. Guillermo Jelinski, y el Presidente de la Autoridad del Agua, Ing. Luis Siri. Ante los funcionarios plantearon las problemáticas locales por el uso irregular del suelo. "Pedimos que las autoridades competentes tomen intervención directa ante la complicidad municipal para el incumplimiento de normas" aseguraron. El Dr. Rubén Romano junto a la Presidenta del Bloque PJ-Frente de Todos, Sol Calle, y el Concejal Marco Colella, se reunieron con el Subsecretario de Recursos Hídricos, Ing. Guillermo Jelinski, y el Presidente de la Autoridad del Agua, Ing. Luis Siri, a fin de tratar principalmente las problemáticas surgidas sobre el uso irregular del suelo, tanto por LandNort como por las tosqueras ilegales, que funcionarían con permiso de hecho del municipio y sin contar con autorizaciones provinciales. El Concejal Romano sostuvo tras la reunión: "Planificamos un trabajo conjunto y articulado, para que las autoridades competentes tomen intervención directa ante la complicidad municipal para el incumplimiento de normas. Vamos a seguir exigiendo que el municipio ordene la parálisis de las obras de LandNort, hasta tanto la autoridad provincial se expida sobre la posibilidad o no de funcionamiento en ese lugar". Durante el encuentro, también se abordó la situación de la cuenca del Rio Luján, la rezonificación del Tajiber, y problemáticas ambientales de nuestra ciudad. "Diversos hechos han despertado la preocupación de los vecinos sobre temas vinculados a la ecología y el desarrollo sustentable en la Ciudad. Lamentablemente el Municipio no tiene ningún interés por la preservación de nuestros recursos. Seguramente quienes deciden al respecto no viven en Campana y al irse, las víctimas de sus decisiones seremos quienes si lo hacemos junto a nuestras familias" señaló Sol Calle al respecto. Por su parte, el Subsecretario de Recursos Hídricos, Ing. Guillermo Jelinski, expresó: "Nos cuentan sobre preocupaciones acerca del uso del suelo, justamente sin dar cumplimientos a la totalidad de permisos que tiene que dar la provincia" y agregó que "esta subsecretaría trabajará en coordinación con OPDS para dar respuestas y soluciones a las problemáticas de la localidad de Campana".

