La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 05/nov/2020 FGC en el FdT:

"Es muy escasa la información pública sobre la situación del Municipio"







Desde el Frente Grande cuestionaron la transparencia de la gestión Abella, "Ocultan información o nos toman el pelo y nos quieren gobernar a través de mentiras en los medios. No hay fondos para un salario digno para los municipales pero sí para los sueldos de funcionarios traídos de otras localidades". Gustavo Parravicini, presidente del Frente Grande de Campana, volvió a cuestionar al intendente Sebastián Abella por la falta de claridad en torno a la información sobre la situación del Municipio. "No muestran los números que el Estado municipal vuelca en auxilio de la actividad económica local, las estadísticas sobre tasa de empleo, los índices de consumo, el dinero destinado a sueldos de funcionarios, a la publicidad municipal en los medios. Se empeña en que nuestros vecinos no sepan ni siquiera como está compuesto el Municipio porque desde el 2016 que no actualizan el organigrama publicado en su página oficial. Tampoco quieren que se enteren los vecinos el dinero que vuelcan los estados provincial y Nacional. Los únicos programas que publicitan son los que van a copiar de Larreta, de un Estado que nada tiene que ver con lo nuestro". En ese sentido Parravicini añadió "Nos preocupa la poca información existente, porque los datos son fundamentales a la hora de pensar políticas públicas para el desarrollo. Saber si el Municipio puede generar líneas de créditos blandos para los emprendimientos y Pymes, si es posible que se den capacitaciones en oficios, saber qué oficios son necesarios. Me pregunto, nos pregunto: ¿qué rol cumple la agencia de desarrollo local, la Secretaría de Desarrollo? Pareciera que no existen, no se refuerza lo existente y solo se tiran títulos pomposos en los medios y nos quieren gobernar con títulos. Característica común en toda gestión macrista, vecino, vecina nos toman el pelo". "Esta situación también nos lleva a preguntarnos con qué datos habrá ido el Secretario Roses a reunirse con el Embajador de los Países bajos en búsqueda de inversiones, y queremos aprovechar los medios para pedirle por favor que nos los comparta, porque nos hace mucho ruido que Estado alguno quiera arriesgar consejos de inversión de Capitales a sus empresarios en un territorio que no cuenta con estadísticas para tomar decisiones. Entonces u ocultan información o nos toman el pelo y nos quieren gobernar a través de mentiras en los medios". Asimismo manifestó, "Hemos dicho hasta el cansancio que la gestión Abella, gobierna en la oscuridad y como si fuera poco copian políticas públicas de otras ciudades, y nos lo cuentan sin ponerse colorados, y entonces solo se nos ocurre pensar que creen que los casi 11 mil votos de diferencia que obtuvieron en la última elección, los habilita a mentirnos a tomarnos el pelo a través de los medios". Y concluyó "Nuestra prioridad es que los y las campanenses vivan mejor, para ello se necesita un Municipio ordenado y con información clara. No tiene mucho sentido decir que no hay fondos para un salario digno para los municipales pero sí para los sueldos de funcionarios traídos de otras localidades".

Gustavo Parravicini, presidente del Frente Grande de Campana



FGC en el FdT:

"Es muy escasa la información pública sobre la situación del Municipio"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar