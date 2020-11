La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 05/nov/2020 5 de Noviembre de 2020:

Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. PROBLEMA SOLUCIONADO "Agradezco reparación muy necesaria de la pérdida de agua calle Güemes y Rawson" muestra María Clara. SIGUE ESPERANDO... "Dorrego y Laprida (barrio San Felipe) ¿Cómo puedo hacer para que cambien el poste? Ya está podrido y de paso me corran los sun-chos esos. Ya se cayeron varios vecinos" escribe Marcela. POR DOS CUADRAS LOCAS... "Sinceramente es una lástima que por no pasar el camión recolector, dos cuadras mas hasta llegar al fondo, se siga armando este basural. El intendente Sebastián Abella tendría que saber que un camión recolector no cumple con todo su recorrido y deja sin servicio a parte de la calle Río Negro entre Di Paoli y J. Vigna. Espero se solucione" escribe Mario.

#Ahora falsa alarma. Salía humo de un departamento en Cándido Cabrera y San Martín y los vecinos llamaron a los Bomberos. En realidad el dueño del departamento había puesto pastillas de humo para fumigar. pic.twitter.com/w4NSDR1ZJ4 — Daniel Trila (@dantrila) November 4, 2020

