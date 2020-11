La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 05/nov/2020 Calendario Maya:

Dragón 13 - Energía del 5/11/2020 - Onda Encantada de la Luna

Por Alejandra Dip











Alejandra Dip









SINCRONARIO DE 13 LUNAS Año Tormenta 2. Tormenta Lunar azul. El Dragón es energía de inicios, es energía pura, divina. Es la posibilidad eterna de vivir y reinventarnos para todo lo que vendrá. Es nacimiento y nutrición. Fuerza gestora, la que alimenta el espíritu. Es el gran corazón universal. DÍA 102 DEL AÑO TORMENTA 2. DÍA 19 - ALFA. 5TO DE LA TERCERA SEMANA (AZUL) DE LA LUNA 4 DE LA LECHUZA. ALFA - CHAKRA GARGANTA - LIBERA. KIN 221-DRAGÓN 13 - GUIADO POR LA SERPIENTE. El Dragón en Tono 13. Tono sagrado. Es el fin de la Trecena y lo que empuja al próximo comienzo. Es lo que trasciende. Nos marca el fin de un ciclo. El cierre de etapas. Nos pide realizar hoy los cambios apropiados. Es la capacidad de expandirnos. La capacidad de ser felices. Son cambios ilimitados pero también son los cambios que se precipitan, cambios abruptos, drásticos a los cuales no nos podremos resistir. Este Tono si nos encuentra fuera de nuestro centro, no muy armónicos, nos predispone a dilatar los procesos, a estancarnos, a no poder soltar, a estar amargados, a pensar solo en lo material, y a hacernos problema por todo. Es la frecuencia más alta del Tzolkin con la fuerza del primer sello, dos energías muy fuerte que hoy se encuentran, el primer sello y el último tono. Con esta fuerza energética, tan fuerte, termina esta Trecena que nos pidió trabajar el perdón y purificar las emociones nocivas, transformarnos para liberarnos y trascender iniciando cosas nuevas, trabajando la confianza en nosotros mismos y en nuestro entorno, dejar de monitorear todo y de celar. ¡CONFIAR ES LA PALABRA DEL DÍA! Confiando para iniciar el nuevo ciclo, renovados, transformados, y livianitos emocionalmente hablando. Excelente Energía para poner en marcha un proyecto, abrir un negocio, porque lo que hoy empiece, tiene garantía de éxito. Que la llama interior sea tu motor de marcha y no la llamarada que incinere al otro. El fuego da calor pero también nos puede quemar, canalícenlo de la mejor manera. Termina Trecena, mañana empieza Trecena nueva con otro propósito de aprendizaje, a renovar energía y que renovemos la ilusión y la esperanza que puede ser para mejor. Todo lo que pasa, pasa por algo, "Lo que sucede, conviene". Buen día ALFA para todos!! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

