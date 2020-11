La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 05/nov/2020 Semanario del Pescador:

Regresamos al Guazú

Por Luis María Bruno







Después de siete meses regresé al río y en una ocasión muy particular, porque además del tiempo que llevo sin salir de pesca embarcado, se sumó la grata compañía de mi hijo Emanuel Nicolás Bruno, con quien también llevamos un tiempo importante por diversos motivos sin salir de pesca juntos. La mañana se presentó con buen clima aunque un tanto ventosa con vientos cambiantes del Norte y Noreste. Antes de iniciar la marcha pasamos por unas buenas porciones de carnadas por la morenera El Toro de ruta provincial 6 y Calixto Dellepiane en Campana. De esta forma continuamos el viaje hasta la vecina localidad de Zárate y de ahí después de abonar el peaje por ruta 12 hasta las renovadas instalaciones del Camping Recreo Keidel, donde se encuentra en guarda mi embarcación "Gino". Una vez en marcha navegamos hasta las inmediaciones de la boya 167 pero sobre la costa de la provincia de Buenos Aires. Nos demandó unos quince minutos y donde nos fondeamos en una profundidad adecuada para poder buscar bagres de mar y además poder probar con otras especies. Después de haber transcurrido unas tres horas y sin respuestas de pique decidí viajar hasta la boca del Paraná Bravo donde fondeamos en una profundidad de unos quince metros en busca de la variada de temporada, pero transcurrido un tiempo prudencial tampoco recibimos respuestas de otras especies que no fuera de marietas descarnadoras, las que por cierto tomaron todas las carnadas. Nuevamente en marcha esta vez fondeamos en busca de la variada en las inmediaciones de la Isla La Paloma. El día se tornó un tanto complicado más que nada para obtener un buen fondeo debido al viento de este día y fuertes ráfagas que no dejaban en una posición definida a la embarcación. De todas formas fue aquí en donde y ya promediando el mediodía Nicolás recibió el primer pique certero de algo que no era un descarnador y así fue como después de unos minutos teníamos a tiro del copo a una boga que rondó el kilo ochocientos y por supuesto fue regresada a su hábitat. Lo que no es un dato menor, que teniendo equipos encarnados con maíz fermentado y maza, esta boga en particular tomó el ofrecimiento de un encarne de pulpitos de lombriz. Otra movida más en busca de algún sitio con piques y respuestas más continuas nos llevó a las proximidades de la boya 167 esta vez de la costa de la provincia de Entre Ríos. Las pocas embarcaciones que estaban en las inmediaciones ya se habían retirado cosa que también tenía pensado hacer después de probar en este último lugar. Promediando ya las 14:30 horas y habiendo acondicionado los equipos de pesca y renovado las carnadas que por cierto eran más de nueve tipos diferentes, realizamos los primeros y últimos intentos en esta zona. Favorablemente el pique se abrió par especies como bagres amarillos, bagres blancos, porteñitos y pati realmente todos de muy lindos portes y de los cuales realizamos varios y repetidos dobletes, los que además no cesaron de picar hasta el horario de nuestro regreso. Por lo que digo hay un par de consideraciones a tener siempre en cuenta. En este caso la única carnada efectiva cien por cien fue la lombriz por lo que nunca se puede ir de pesca sin esta carnada, es más, hasta la única boga de la jornada salió con lombriz. La maza y el maíz jamás fueron tocados en esta oportunidad. Otra y muy importante es saber esperar el momento del pique ya que el mismo es muy variable y solo hay que estar en el lugar justo en el momento justo, como todo los peces también tienen y cambian su horario de alimentación. En nuestro programa televisivo Nº852 de esta semana Aldo Bigatton de Laguna Larga Córdoba continúa mostrándonos su gran variedad de boyas artesanales y su utilización. Te mostramos la primera parte de esta salida de pesca variada en aguas del Guazú y el Bravo y como todas las semanas nuestra clásica Galería de Fotos y videos TV 2020 enviada por nuestros televidentes. Este programa lo podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com.ar y en nuestro canal de YouTube. Nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz hoy y todos los días jueves de 20:00 a 21:30 horas con programación especial por la cuarentena con calificados corresponsales y especialistas, la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, con la dirección general de Luis María Bruno comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.

Los portes de las bogas del Guazú todavía muchas no dan la medida.

