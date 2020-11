El Tribunal de Arbitraje Deportivo avaló la postura de AFA, que todavía debe confirmar el formato que tendrá el torneo reducido de la Primera Nacional para definir los dos ascensos a la Liga Profesional.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) informó los fundamentos del fallo que avaló la decisión de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y rechazó el reclamo de San Martín de Tucumán para que se le otorgue el ascenso a la Liga Profesional luego que se cancelara la temporada 2019/20 por la pandemia de coronavirus.

El documento de 37 páginas se conoció un mes después del fallo y explica por qué el TAS avaló la diferencia de criterios con la que se operó entre Primera División (cuya temporada fue dada por finalizada, con otorgamiento de plazas para copas internacionales y suspensión de descensos) y la Primera Nacional, que definirá mediante un torneo reducido los dos ascensos.

De acuerdo al TAS, la AFA tenía la facultad por reglamento para cancelar los ascensos, si así lo hubiera considerado. Además, el organismo indica que la decisión de AFA implica un cambio de procedimiento que no perjudica o beneficia a nadie; y señala que no encuentra relación causal entre la decisión de la AFA y el perjuicio económico que acredita San Martín. Además, apuntó contra el Ciruja por no nominar a Atlanta como tercero interesado, dado que el Bohemio se encontraba en la misma situación.

Luego de la argumentación del Tribunal, todo indica que, en las próximas horas, la Mesa de la Primera Nacional avanzará con respecto al formato del torneo reducido que definirá los dos ascensos a la Liga Profesional y para el que se están preparando los 32 equipos de la categoría, Villa Dálmine incluido.

La propuesta debe ser elevada al Comité Ejecutivo y éste debe aprobarla. Y teniendo en cuenta que ya se postergó el inicio del certamen del 7 al 21 de noviembre, el tiempo apremia para ajustar los detalles de la planificación de cada uno de los clubes que se ilusionan con pegar el salto a la Primera División después de más de siete meses de parate por la pandemia de coronavirus.