Maradona evoluciona sin complicaciones

Sigue internado en la Clínica Olivos. "La recuperación nos asombra, pero hay que ser cauto", señaló su médico personal, Leopoldo Luque. En medio de infinidad de muestras de cariño y apoyo, Diego Armando Maradona evoluciona favorablemente de la cirugía que se le practicó el martes por la noche en la Clínica Olivos por un hematoma subdural. "La evolución de Diego es sin complicaciones. Está en un excelente estado y comenzando lentamente el post operatorio. Se estabilizó la anemia y le quitamos el drenaje. Está sin complicaciones", comentó Leopoldo Luque, su médico personal, en su primera evaluación del miércoles. "Los encargados de su salud son los médicos de terapia intensiva, con quienes trabajamos en conjunto. Maradona está con analgesia y esperamos que se recupere", agregó por entonces. Horas después, el profesional volvió a concurrir a la Clínica Olivos y brindó un segundo parte: "Está mucho más conectado. De muy buen humor, la recuperación nos asombra, pero hay que ser cauto. No tiene ningún compromiso neurológico", explicó. "Asombra la recuperación. La recuperación es buenísima, optimista para nosotros. Está bajo un control de terapia intensiva. Las complicaciones surgen muy pronto, las 24 horas son las críticas, eso no sucedió y estamos contentos", agregó. Respecto a las versiones que surgieron sobre el pedido de Maradona de abandonar el centro médico, Luque contó que Diego "tiene la capacidad de despertarse muy rápido" y reveló que "todavía" no discutió con él "qué sería lo mejor" para los próximos días. "Trato de verlo día a día, hay cosas que hay que esperar que siga mejorando, todavía no está al 100, es muy pronto. Diego siempre tiene ganas de irse", cerró el neurocirujano.

LAS MUESTRAS DE CARIÑO Y APOYO A MARADONA SE MULTIPLICAN EN EL INGRESO A LA CLÍNICA OLIVOS.



