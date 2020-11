La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 05/nov/2020 Breves: Deportivas

TRES DE TRES Los tres equipos argentinos que salieron ayer a cerrar sus series de 16vos de Final de la Copa Sudamericana lo hicieron con éxito. El gran golpe lo dio Lanús en el Morumbí: después de ir ganando 1-0 y 2-1, el Granate estaba al borde de la eliminación tras sufrir dos goles de San Pablo en los últimos tres minutos del tiempo reglamentario. Sin embargo, en el adicionado apareció Nicolás Orsini para marcar el 3-4 que le dio la clasificación a los dirigidos por Luis Zubeldía por haber convertido más tantos de visitante (6-6 el global). En tanto, Vélez avanzó también gracias al gol de visitante: igualó 1-1 con Peñarol en Montevideo con penales convertidos en tiempo adicionado por Thiago Almada (1-0 para el Fortín) y Cristian "Cebolla" Rodríguez (empató para el Carbonero). Finalmente, Defensa y Justicia fue el único que se impuso en el global: con el 1-1 como local ante Sportivo Luqueño cerró 3-2 a su favor la serie. EL ROJO, EN TUCUMÁN En el cierre de los 16vos de Final de la Copa Sudamericana, Independiente se medirá esta noche (21.30, ESPN) como visitante ante Atlético Tucumán después del 1-0 conseguido como local en la ida. Por su parte, Unión de Santa Fe buscará revertir el 0-1 de la ida cuando enfrente desde las 19.15 a Emelec en Ecuador. MESSI, DYBALA Y DI MARÍA En el cierre de la tercera fecha de la fase de grupos de la Champions League se dieron tres gritos argentinos. Lionel Messi, de penal, abrió la cuenta para el Barcelona, que superó 2-1 a Dynamo Kiev; Paulo Dybala anotó para Juventus, que goleó 4-1 a Ferencvarosi; y Ángel Di María había adelantado al Paris Saint Germain, que finalmente cayó 2-1 ante Leipzig en Alemania. Los demás resultados de la jornada fueron: Basaksehir 2-1 Manchester United, Zenit 1-1 Lazio, Chelsea 3-0 Rennes, Brujas 0-3 Borussia Dortmund y Sevilla 3-2 Krasnodar. EUROPA LEAGUE Hoy se disputa la tercera fecha de la Europa League y entre los partidos más atractivos se destacan: Benfica vs Rangers (14.55, Fox Sports), Ludogorets vs Tottenham (14.55, ESPN), Milan vs Lille (17.00, ESPN) EL PEQUE, MÁS CERCA El argentino Diego Schwartzman derrotó ayer 7-5 y 6-3 al francés Richard Gasquet y no sólo avanzó a los Octavos de Final del Masters 1000 de París, sino que se acercó todavía más a su primera clasificación al ATP Finals (ex Torneo de Maestros). El Peque se medirá hoy con el español Alejandro Davidovich por el pase a los Cuartos de Final. COMENZÓ LA LIGA Ayer se puso en marcha una nueva temporada de la Liga Nacional de Básquet, con un certamen en modo "burbuja" en la Ciudad de Buenos Aires. En la primera jornada: San Martín de Corrientes 77-74 Regatas Corrientes, Libertad de Sunchales 78-72 Oberá Tennis Club, Olímpico de La Banda 90-83 Comunicaciones de Mercedes, Quimsa de Santiago del Estero 86-77 La Unión de Formosa y Atenas de Córdoba 71-81 Instituto de Córdoba. TODOS JUNTOS A días del debut en el Tri Nations (sábado 14 vs All Blacks), Los Pumas realizaron sus primeros entrenamientos con el plantel completo de 45 jugadores, en el estadio Leichhardt Oval de Sidney. Allí se reunieron los rugbiers que partieron desde Argentina y aquellos que se sumaron desde Europa y debieron cumplir con la cuarentena exigida en Australia. Este sábado, el Seleccionado dirigido por Mario Ledesma se medirá en un amistoso frente a un combinado de Sidney.



