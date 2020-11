La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 06/nov/2020 Elisa Abella encabezó el primer operativo de "Detectar Educación"







El programa tiene la finalidad de salir a buscar a aquellos vecinos que no hayan concluído la escolaridad e instarlos a que se inscriban en "Terminá la Secundaria", el programa a distancia de terminalidad escolar. La Secretaría de Desarrollo Social, Educación y Cultura lanzó el programa municipal "Detectar Educación" que tiene la finalidad de buscar casa por casa a aquellos vecinos que no hayan terminado la escolaridad. El primer operativo, que se llevó a cabo en San Cayetano, fue encabezado por la titular de la cartera, Elisa Abella, y contó con la participación de un equipo municipal y voluntarios del equipo de juventud previamente capacitados. A lo largo de la jornada, visitaron casa por casa para contarles a los vecinos las distintas propuestas y programas que tienen a disposición para terminar sus estudios primarios o secundarios. En caso que la persona esté interesada en finalizar su escolaridad, el equipo puede empezar la inscripción en el momento. Esta importante actividad, que contó con el acompañamiento de la subsecretaria de Cultura y Educación, Nancy Bianchi; y los directores Milva López Pereyra (Educación) e Iván Gómez (Juventud), se replicará en los distintos barrios de la ciudad en las próximas semanas. "Mucha gente, por distintas razones, no pudo terminar sus estudios y queremos que sepan que nunca es tarde para retomarlos, como así que estamos para acompañarlos y alentarlos en ese camino si deciden transitarlo", enfatizó Elisa luego de recorrer las calles de San Cayetano. Siguiendo con esta línea, la funcionaria afirmó que "queremos motivarlos y darles ese empujoncito de coraje para que se animen". Satisfecha con la buena recepción que obtuvieron en San Cayetano, aseguró que "seguiremos caminando todos los barrios porque estamos convencidos que la educación es la llave para nuevas y verdaderas oportunidades".



La Secretaria de Desarrollo Social, Educación y Cultura destacó los óptimos resultados obtenidos en el primer operativo.





Elisa Abella encabezó el primer operativo de este importante programa realizado en San Cayetano.





Los integrantes de este programa visitaron a los vecinos para incentivar a finalizar sus estudios a aquellos que no lo hicieron.





Un gran equipo municipal y de voluntarios son parte de Detectar Educación.



