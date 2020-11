La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 06/nov/2020 UOCRA protestó ahora frente a las oficinas de gerencia de Refinería







Villarreal recordó que considera a Axion Energy como la "responsable solidaria" en los conflictos que trabajadores de la construcción mantienen con contratistas de la obra de expansión. Denunció que no hubo avances en las negociaciones con EMET y Gélvez y que podrían profundizarse las medidas de fuerza. Este jueves en horas del mediodía el microcentro de la ciudad escuchó una vez más los tambores de la UOCRA: era el llamado a otra protesta frente a la refinería de Axion energy ante la falta de acuerdo con dos empresas contratistas que, según el gremio, atentan contra los derechos de sus afiliados. Los conflictos se dieron a conocer hace casi dos semanas y se tienen con dos empresas del sur del Santa Fe que realizan las últimas obras del proyecto de expansión de la refinería. La UOCRA asegura que obedecen a "diferencias comerciales" entre las contratistas y Axion energy y, mientras negocia con EMET y Gélvez, le recuerda a la petrolera que la considera "responsable solidaria". "No queremos traerle problemas a la refinería, pero sus gerentes no pueden vivir en dos mundos diferentes. Nuestros compañeros están integrados al resto de la planta. ¿Por qué tiene que haber trabajadores de primera y de segunda?", cuestionó Oscar Villarreal, secretario general de UOCRA Campana, durante la protesta que ayer se mudó del portón 14 hasta el perímetro exterior frente a las oficinas de administración de la planta. Una manera de que los ejecutivos de Axion energy sientan cerca el reclamo de los trabajadores de la construcción. Pese a las constantes negociaciones, incluidas audiencias en el Ministerio de Trabajo bonaerense, la UOCRA lamentó que no se hayan registrado avances. Por el lado de Gélvez, el gremio asegura que todavía no pagó los últimos haberes ni la liquidación final, tras haber finalizado el contrato con Axion energy a fines de octubre -los telegramas fueron enviados el 20, indicó Villarreal-. En tanto, la situación de EMET seguiría siendo idéntica a cuando empezó la pandemia: la contratista estaría quitándole el equivalente a una hora por día al sueldo básico de los trabajadores. "Hemos tratado de dialogar de una manera más que paciente porque el problema comenzó en abril y recién lo sacamos a la luz", comentó Villarreal. "No puede ser que el compañero trabajador pierda una hora por día de su salario básico". El secretario general de UOCRA Campana comentó además que, en el caso de Gélvez, se habría firmado un compromiso de pago para esta semana que, se enteró el miércoles, no se concretará. Por eso, reconoció su sospecha de que las empresas "usan" a los trabajadores y el gremio para, protestas mediante, "sentarse a negociar sus temas comerciales de otra manera con la refinería". "Espero que este sea el límite", expresó Villarreal, advirtiendo que las medidas que están tomando los trabajadores afectados -por ahora quite de colaboración en algunos pasajes de la jornada laboral- podrían profundizarse. "Nosotros no vamos a amenazar, como hicieron ellos (las empresas contratistas) con sanciones, sino a poner la fuerza de acuerdo a lo que nos permite la Constitución y el esquema democrático para llevar adelante acciones que quizás las tengamos que profundizar", expresó el líder gremial. "Si la solución no llega y encima hay alguna sanción a los compañeros, nos veremos obligados a profundizar el plan de lucha. Por ahora, si mañana está todo normal, vamos a acatar los horarios de audiencia y el lunes seguramente vamos a tener asamblea de base con todos los compañeros que están involucrados. Si no se arregla, vamos a seguir, según lo vayamos resolviendo con los compañeros. Hoy vinimos hasta acá porque estamos cerca de los señores gerente de la refinería, porque en el portón 14 estábamos muy lejos y quizás no les llegó la información. Si nos siguen obligando, daremos otro paso la semana que viene", advirtió. Los conflictos con EMET y Gélvez afectarían a medio centenar de trabajadores de la construcción aproximadamente. Pero dentro de la refinería la UOCRA calcula que permanecen alrededor de 500 de sus afiliados.

UOCRA PROTESTÓ FRENTE A LAS OFICINAS DE GERENCIA DE REFINERÍA





"ESPERO QUE ESTE SEA EL LÍMITE", EXPRESÓ VILLARREAL, ADVIRTIENDO QUE LAS MEDIDAS QUE ESTÁN TOMANDO LOS TRABAJADORES AFECTADOS -POR AHORA QUITE DE COLABORACIÓN EN ALGUNOS PASAJES DE LA JORNADA LABORAL- PODRÍAN PROFUNDIZARSE.





LA CONTRATISTA EMET ESTARÍA QUITÁNDOLE EL EQUIVALENTE A UNA HORA POR DÍA AL SUELDO BÁSICO DE LOS TRABAJADORES.





LOS CONFLICTOS SE DIERON A CONOCER HACE CASI DOS SEMANAS Y SE TIENEN CON DOS EMPRESAS DEL SUR DEL SANTA FE





LOS CONFLICTOS CON EMET Y GÉLVEZ AFECTARÍAN A MEDIO CENTENAR DE TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN.





"NOSOTROS NO VAMOS A AMENAZAR, COMO HICIERON ELLOS (LAS EMPRESAS CONTRATISTAS) CON SANCIONES, SINO A PONER LA FUERZA DE ACUERDO A LO QUE NOS PERMITE LA CONSTITUCIÓN" EXPRESÓ VILLARREAL.

#Dato VIDEO personal de UOCRA se manifestó en el portón principal de la refinería Axion. Habló el secretario general Villarreal respecto a la situación con dos empresas contratistas. Ampliaremos en #LaAutenticaDefensa pic.twitter.com/QKVWG7S2Np — Daniel Trila (@dantrila) November 6, 2020

UOCRA protestó ahora frente a las oficinas de gerencia de Refinería

