La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 06/nov/2020 Coronavirus:

Campana reportó ayer solo 5 nuevos positivos







La cantidad de casos sigue cayendo en la ciudad: el promedio de los últimos siete días se ubicó en 14,8. No se notificaron altas médicas ni nuevos decesos. La Secretaría de Salud municipal informó ayer solo 5 nuevos positivos de coronavirus en la ciudad y, de esa manera, se acentuó la tendencia a la baja de los contagios en Campana, aunque este jueves no se habrían recibido la cantidad de resultados de laboratorio esperada. Así, en los primeros cinco días de noviembre se han reportado 77 casos solamente, mientras que el promedio de los últimos siete días se ubicó ayer en 14,8, un valor que no se registraba desde mediados de agosto. Esta baja de contagios no se ha dado en Zárate, por ejemplo (aunque la vecina ciudad tiene casi 500 casos totales menos que Campana), pero sí se está registrando claramente en otros distritos de la región como Escobar y Pilar, pero, por una cuestión poblacional, con números más grandes que los de nuestra ciudad. Con los cinco nuevos positivos de ayer, Campana acumula ahora 3.569 casos totales desde que comenzó la pandemia. De esa cifra, 768 se encuentran activos (este número creció por octava jornada consecutiva, dado que este jueves no se indicaron altas médicas ni nuevas muertes. Por ello, el cuadro de situación de la ciudad se completa con 2.712 recuperados y 89 fallecidos. REPORTE PROVINCIAL En su actualización de las 18:14 de ayer, la Sala de Situación Covid-19 del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires presentaba a Campana con 3.728 casos totales. Es decir: 159 más que los indicados por la Secretaría de Salud municipal. Según la información de la provincia, el 51,3% de los contagios en Campana corresponden a mujeres, mientras que el 48,7% se dio entre varones.

LOS CASOS DIARIOS INFORMADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD HAN DESCENDIDO FUERTEMENTE EN LOS ÚLTIMOS DÍAS.





ZÁRATE INFORMÓ 24 NUEVOS CASOS Ahora acumula 3.104 desde que comenzó la pandemia. Escobar reportó 26; Pilar, otros 30; y Exaltación de la Cruz, 16. La Municipalidad de Zárate confirmó ayer 24 nuevos positivos de coronavirus y, además, 32 altas médicas. De esta manera, la vecina ciudad acumula ahora 3.104 casos totales: 381 se encuentran activos, 2.625 se han recuperado y 98 han fallecido. El informe zarateño se completa con 241 análisis que se encuentran pendientes de resultado. Por su parte, la Municipalidad de Escobar informó 26 nuevos contagios, 39 altas médicas y un deceso. Con estos números, su cuadro de situación presenta 8.794 casos totales desde que comenzó la pandemia: 1.447 se encuentran activos, 7.135 se han recuperado y 212 han fallecido. En tanto, Exaltación de la Cruz anunció 16 nuevos contagios y superó los 150 casos activos. Según informó el Municipio a través de sus redes sociales, "la mayoría de los casos corresponden a positivos por nexo". Así, el cuadro de situación del distrito presenta 941 casos totales: 152 se encuentran activos, 769 se han recuperado y 20 han fallecido. Finalmente, Pilar registró 30 nuevos positivos, 55 altas médicas y una nueva muerte. Con estos números, el municipio superó los 12 mil casos totales: acumula 12.033 actualmente. De esa cifra, 952 se encuentran activos, 10.830 se han recuperado y 251 han fallecido. #Dato Sigue el descenso de casos en la ciudad: este jueves la Secretaría de Salud de la Municipalidad de #Campana confirmó sólo 5 nuevos positivos de #Coronavirus en Campana. #CuidarteEsCuidarnos pic.twitter.com/fQHUuLlQWD — Daniel Trila (@dantrila) November 5, 2020

Coronavirus:

Campana reportó ayer solo 5 nuevos positivos

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar