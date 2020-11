La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 06/nov/2020 Hasta el Domingo:

Con motivo de celebrarse mañana 7 de Noviembre el "Día del Canillita", no se editarán los diarios. LA AUTENTICA DEFENSA retomará el contacto habitual con los lectores el próximo domingo 8/11. Feliz Día del Canillita!.



