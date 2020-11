La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 06/nov/2020 Hoy no abren bancos







Es por el Día del trabajador Bancario. La atención al público será a través de canales homebanking ya que las sucursales permanecerán cerradas por la celebración. No habrá servicio de clearing, pero podrán realizarse operaciones online. Las sucursales de todos los bancos del país permanecerán cerradas este viernes por la celebración del Día del Bancario, aunque podrán realizarse operaciones online a través de los canales de homebanking y aplicaciones móviles de las entidades financieras. También estarán habilitados los cajeros automáticos y terminales de autoservicio para el retiro o el depósito de efectivo, así como para pagar impuestos o tarjetas de crédito, entre otros servicios. Este viernes no habrá servicio de clearing, por lo que algunas operaciones como el depósito de cheques no serán ejecutadas sino hasta el próximo día hábil, es decir, el lunes 9 de noviembre, informó el Banco Central en un comunicado. En el mismo sentido, también podría haber demoras con las transferencias inmediatas entre usuarios de distintas redes (Link o Banelco), ya que utilizan mecanismos de compensación distintos unos de otros. Para los pagos de salarios, las empresas que envíen el dinero a los bancos el viernes 6, no se les acreditará a sus empleados sino hasta el lunes 9. Por último, aquellas personas que necesiten de efectivo también podrán extraerlo con la tarjeta de débito a través de los servicios de ExtraCash en puntos de cobro de servicios como Rapipago, Pago Fácil y Pago24, y en supermercados, farmacias y estaciones de servicios habilitadas en forma gratuita.



