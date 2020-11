La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 06/nov/2020 HCD:

Fue anoche, con 11 votos positivos de la bancada oficialista, y 6 negativos del Frente de Todos y la UV Calixto Dellepiane. Romina Carrizo y Stella Giroldi se diferenciaron de su bloque con la abstención. A pesar de nuestro pronóstico de ayer, la primera sesión ordinaria de noviembre que se llevó a cabo este jueves en el Honorable Concejo Deliberante no fue necesariamente tranquila. Sobre todo en el final, cuando se trató el último punto del Orden del Día: el Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo modificando el Código de Ordenamiento Urbano Ambiental del Partido de Campana. Con dictamen unánime de todos los integrantes del Concejo Urbanístico Ambiental, nada trascendió en la semana por parte de la oposición al respecto, que finalizó votando en contra. Al fijar su posición, la funda-mentación más encendida fue la de Axel Cantlon, de la UV Más Campana, quien en resumidas cuentas señaló que el nuevo texto suma ambigüedades que dejará librado a la discrecionalidad del Ejecutivo la aplicación de la norma, y que ahora es "un traje a medida" para el lobby inmobiliario de la ciudad. Soledad Calle, presidente del Bloque PJ - Frente de Todos, también fijó la posición de su bloque en una línea similar, pero poniendo el acento en la falta de representatividad de los vecinos de la ciudad en la futura conformación del Concejo Urbanístico, entre otras cuestiones. Entre las argumentaciones del oficialismo, se señaló que el código anterior era muy restrictivo y que por esa razón inversionistas locales terminaban construyendo en otras ciudades de nuestra región, entre ellas Zárate y Escobar. Incluso el concejal Luis Gómez, mencionó la trayectoria del Arquitecto Jorge Bader -desde ese año integrante del Ejecutivo municipal e involucrado en el proyecto de modificación- como garantía de racionalidad de las nuevas normativas propuestas. Así, y con la ausencia del concejal José Insausti del PJ Frente de Todos, se aprobó la presentación del Ejecutivo con los 11 votos positivos de la bancada de Juntos por el Cambio; 6 negativos del PJ - Frente de Todos y UV Más Campana; y 2 abstenciones: Romina Carrizo y Stella Giroldi, del PJ-Frente de Todos. Otra de las polémicas de la noche vino de la mano de un pedido sobre tablas de Marco Colella, para el tratamiento del Proyecto de Comunicación del Bloque Justicialista Frente de Todos "solicitando al D.E. resolver el conflicto con el Sindicato de Trabajadores Municipales tendiente a recuperar un salario digno para los trabajadores municipales", que finalmente no fue acompañado desde el oficialismo. "Queremos que la situación se resuelva, y la situación del municipio es extremadamente delicada", señaló Mariela Schwartz al respecto. En el transcurso de la sesión todo el cuerpo avaló resolución -impulsada por el bloque Juntos por el Cambio- que adhiere al proyecto de Declaración que obra en la Cámara de Diputados Nacional por el que se solicita elaborar un protocolo para la reapertura de prestaciones presenciales para personas con discapacidad en centro de rehabilitación. Asimismo, se aprobaron dos proyectos por unanimidad del PJ Frente de Todos que solicitan a la Autoridad del Agua Provincial informes sobre LandNort y otro pedido a la Subsecretaría de Desarrollo Minero un listado de canteras habilitadas.

Durante la sesión, también generó polémica el conflicto salarial que sostienen los trabajadores municipales con el Ejecutivo.





Marina Casaretto presidió la sesión del Honorable Concejo Deliberante. NO A LA REINSTALACION DE LAND NORT Avalados por diferentes agrupaciones ambientalistas locales y de la región, un grupo de manifestantes se concentró en la explanada del Palacio Municipal para entregar a los concejales que iban llegando a la sesión un petitorio titulado "No a la reinstalación de Land Nort". El texto señala lo siguiente: "Para que la historia de contaminación y daño a la salud de las personas que se ha vivido en el barrio Las Praderas no se repita en El Morejón, esta Asamblea convoca para: 1. Que el intendente Sebastián Abella y sus funcionarios municipales dejen de apoyar la instalación de LandNort y revoquen los permisos municipales de la obra de la empresa LandNort en el camino de El Morejón. 2. Que el ejecutivo municipal concrete el acceso a la información ambiental solicitada en la carta enviada el 28/09 a la brevedad ya que el plazo estipulado por la ley de 15 días ha vencido. 3. Que los concejales del oficialismo dejen de encubrir el accionar de LandNort, voten en el recinto según lo que expresan cuando hablan, y representen con su voto el interés general de los ciudadanos y no del negocio de una empresa con una historia en la comunidad, de contaminación y daño a la salud. 4. Que la justicia actúe dictando la medida precautoria correspondiente para que el daño ambiental y a la salud de la población no se produzca. 5. Que el OPDS (Organismo para el Desarrollo Sustentable) no habilite la instalación de la planta de LandNort en El Morejón en base a una correcta evaluación ambiental del método de landfarming en el sitio. 6. Que el OPDS (Organismo para de Desarrollo Sustentable) garantice la correcta remediación de la planta de Las Praderas minimizando el impacto del pasivo ambiental dejado por la operación de casi 20 años en ese sitio. 7. Que el ADA (Administración provincial del Agua) no habilite la instalación de la planta de LandNort en El Morejón por encontrarse a menos de 300m de un curso de agua. 8. Que el ADA (Administración provincial del Agua) verifique la correcta resolución del pasivo ambiental respecto de los cursos de agua que desembocan en Otamendi y el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos. Hasta tanto no se resuelvan estas cuestiones nos mantendremos en estado de movilización para defender el derecho al acceso a un ambiente saludable para nosotros y las futuras generaciones de Campana". #Video HCD Campana: Sesión Ordinaria, 5 de Noviembre de 2020. ▶️ https://t.co/szgJ7AVkrw pic.twitter.com/MsyI1rYsSB — La Auténtica Defensa (@LADdigital) November 5, 2020

