NOTICIA RELACIONADA: HCD:

Sancionaron la modificación del Código de Ordenamiento Urbano Ambiental Avalados por diferentes agrupaciones ambientalistas locales y de la región, un grupo de manifestantes se concentró en la explanada del Palacio Municipal para entregar a los concejales que iban llegando a la sesión un petitorio titulado "No a la reinstalación de Land Nort". El texto señala lo siguiente: "Para que la historia de contaminación y daño a la salud de las personas que se ha vivido en el barrio Las Praderas no se repita en El Morejón, esta Asamblea convoca para: 1. Que el intendente Sebastián Abella y sus funcionarios municipales dejen de apoyar la instalación de LandNort y revoquen los permisos municipales de la obra de la empresa LandNort en el camino de El Morejón. 2. Que el ejecutivo municipal concrete el acceso a la información ambiental solicitada en la carta enviada el 28/09 a la brevedad ya que el plazo estipulado por la ley de 15 días ha vencido. 3. Que los concejales del oficialismo dejen de encubrir el accionar de LandNort, voten en el recinto según lo que expresan cuando hablan, y representen con su voto el interés general de los ciudadanos y no del negocio de una empresa con una historia en la comunidad, de contaminación y daño a la salud. 4. Que la justicia actúe dictando la medida precautoria correspondiente para que el daño ambiental y a la salud de la población no se produzca. 5. Que el OPDS (Organismo para el Desarrollo Sustentable) no habilite la instalación de la planta de LandNort en El Morejón en base a una correcta evaluación ambiental del método de landfarming en el sitio. 6. Que el OPDS (Organismo para de Desarrollo Sustentable) garantice la correcta remediación de la planta de Las Praderas minimizando el impacto del pasivo ambiental dejado por la operación de casi 20 años en ese sitio. 7. Que el ADA (Administración provincial del Agua) no habilite la instalación de la planta de LandNort en El Morejón por encontrarse a menos de 300m de un curso de agua. 8. Que el ADA (Administración provincial del Agua) verifique la correcta resolución del pasivo ambiental respecto de los cursos de agua que desembocan en Otamendi y el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos. Hasta tanto no se resuelvan estas cuestiones nos mantendremos en estado de movilización para defender el derecho al acceso a un ambiente saludable para nosotros y las futuras generaciones de Campana".



Sesión HCD:

Manifestaron "No a la reinstalación de LandNort" frente al Municipio

