Colella pedirá informes sobre la falta de suero antiofídico en el Hospital

Es a raíz de la mordida por una Yarará sufrida por un niño en la isla, el cual tuvo que ser trasladado a Zárate ante la falta del recurso en el nosocomio local. "Campana tiene su mayor superficie en sector isleño, y cuenta con mayores probabilidades de sufrir hechos de este tipo, por lo que debemos estar preparados" aseguró. Público fue el hecho sufrido por un niño de cuatro años en el Canal Irigoyen, al ser mordido por una serpiente Yarará. Según explicó su madre, el menor tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Provincial de Zárate, al no haber suero antiofídico en el Hospital de nuestra Ciudad. "Es lamentable que en nuestro Hospital no existan estos insumos. Campana tiene su mayor superficie en sector isleño, y cuenta con mayores probabilidades de sufrir hechos de este tipo, por lo que debemos estar preparados" aseguró el Concejal del PJ-Frente de Todos, Marco Colella. El edil anticipó la presentación de un pedido de informes para conocer los motivos del faltante, y además, los procedimientos ante este tipo de situaciones. "Vamos a impulsar una campaña informativa, y pedir por la capacitación del personal para atender accidentes con este tipo de animales, en donde si no se actúa rápido la vida puede correr peligro". Colella señaló que una vecina de Canal Irigoyen se comunicó con él tras ocurrido el hecho. Tras el intento fallido de comunicarse con las autoridades sanitarias locales, finalmente se resolvió trasladar al pequeño a Zárate, donde afortunadamente se recupera. "Las características de nuestra Ciudad deben poner entre sus prioridades contar con mecanismos de respuesta ante situaciones como éstas. El tiempo es un factor fundamental, y la vida de los vecinos es la que está en riesgo" finalizó el edil.

Colella solicitará informes al respecto (archivo)



