P U B L I C







José Abel Perdomo

Es increíble ver las reacciones de los medios y la gente al anuncio de contar en poco tiempo con alguna vacuna que nos inmunice contra el covid-19 y nos permita recuperar una cierta normalidad. Lo más notable es que los ataques provengan de los sectores que más se quejan por las restricciones que hoy tenemos y que incluso siguen hablando de cuarentena cuando desde hace mucho tiempo que las restricciones son muy pocas. Como ya es costumbre en estas campañas mediáticas para tratar de desprestigiar al gobierno utilizan a los conocidos comunicadores duchos en estas lides y a promocionados "expertos" siempre disponibles con sus medias verdades o directamente mentiras. Apenas Alberto Fernández anunció que Argentina llegó a un acuerdo para comprar 25 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V de la cuales 10 millones llegarán en diciembre y el resto en enero la prensa canalla comenzó en su intento de meter miedo para que la gente se asuste y finalmente no se vacune. Rememorando la época de la guerra fría intentan sembrar dudas sobre la eficacia de la Sputnik V y fundamentalmente sobre la posibilidad de que provoque reacciones adversas para quién se la inyecte por no haber sido debidamente probada en personas. Esto es que por no tener los avales científicos pertinentes no se la puede considerar segura. En realidad todas las vacunas están muy cerca de completar la mentada fase 3 y ninguna se aplicará sin que se supere satisfactoriamente. También debemos tener en cuenta que para que se apliquen en nuestra población debe contar con la aprobación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) como todos los medicamentos que usamos. Haciendo gala de desconocimiento o por real malicia no dicen que el laboratorio ruso es el mismo que produce la vacuna para prevenir el ébola que ha demostrado ser muy eficaz. Esa enfermedad también es producida por un virus y es una de las más mortíferas que se conocen para el ser humano por lo que le ha dado a este laboratorio prestigio internacional. No podemos obviar que esta campaña contra la vacuna rusa se inscribe en una gran pelea comercial para ver a que laboratorio le compramos las vacunas. Se está hablando de enormes sumas de dólares y las empresas que producen las vacunas llevan invertido mucho en su desarrollo y producción. Los grandes laboratorios son tan previsibles que apenas el presidente anunció los acuerdos con Rusia el laboratorio Pfizer puso a disposición de nuestro país la entrega en el mismo mes de diciembre de un millón de dosis de su vacuna que por supuesto no son gratuitas. Recordemos el gran poder de lobby de la industria productora de fármacos que tanto contribuyeron en la destitución del gobierno del radical Arturo Umberto Illia a raíz de la Ley de Medicamentos que le daba al remedio un carácter de bien social al servicio de la salud pública conocida como Ley Oñativia por haber sido impulsada por el entonces Ministro de Asistencia Social y Salud Pública de la Nación Arturo Oñativia, A esta campaña se han sumado los anti-vacunas cuya prédica ha causado el rebrote de enfermedades que las vacunas habían prácticamente erradicado de nuestro país. No se puede permitir que la inconsciencia de algunos ponga en riesgo la salud de tantos. En esta pandemia hemos confirmado que los científicos de todo el mundo se nutren de los permanentes avances por medio de publicaciones especializadas que gozan de gran prestigio. ¿Se imaginan el desastre que sería para la ciencia mundial si esos medios estuvieran en manos del grupo Clarín? ¿Podría sobrevivir la humanidad?

Opinión:

Vacunas

Por José Abel Perdomo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar