Desapegos y libertad emocional

Los tiempos cambiaron, las personas también y en esa búsqueda de la felicidad la realidad nos desanima porque con nuestras fuerzas no podemos solucionar los conflictos. Debemos tener autocrítica y empatía para dejar de culpar siempre a los demás, pero también hay que tener dignidad y amor propio para aceptar la cruda realidad.

No hay que autoengañarse, tampoco es sano forzar vínculos, si no hay lealtad recíproca e interés genuino de las dos partes es mejor tomar distancia, incluso alejarse definitivamente. Lazos sanguíneos no significa familia, los amigos se eligen, la familia viene puesta, las cosas se hacen en vida y todo se paga. Hay que aprender a decir no, no quiero, no puedo y no siento de hacerlo. Nos suele pasar que cuando no podemos resolver un problema alguien se ofende y se olvidan de cuantas veces le dimos una mano. Todos tenemos una vida y problemas, no hay que abusar de la bondad de las personas, o solo comunicarse cuando se necesita algo. Los vínculos se construyen con equidad y compromiso no con actitudes ventajeras. Sino sumas no restes, avaricia, apariencias, envidia, falsa amistad, competencia e individualismo, lo más lejos posible de nuestras vidas.

"Soy agradecido de quienes me han dado y de quienes me han quitado, porque a pesar de todo me han dejado más de lo que se han llevado". "No confundas necesidad con vagancia y con viveza criolla. Mucha gente tiene como estilo de vida pedir "manguear compulsivamente", son pesados, exigen al Estado absolutamente todo. Hay gente que nunca le gustó trabajar, se acostumbraron a vivir a costa de los demás, prostituyeron los valores, se ponen precio y si hacen algo nunca es de corazón, siempre se cobran los favores, deplorable es la condición espiritual de mucha gente. Lo bueno que he aprendido en lo que llevo de vida es darme cuenta con quiénes cuento, con quiénes no cuento, y con quiénes nunca conté.

La envidia no siempre es material, a veces la gente siente celos por tu personalidad, tu espíritu, tu energía, tu esfuerzo y tus ganas de superarte. Amistad no es verse todos los días, es saber estar cuando hay que estar. Muchos rompieron amistades de toda la vida porque priorizaron sus idolatrías y fanatismos políticos, no eran amigos, se convirtieron en enemigos al ser amigos de gente que a uno quiso perjudicarlo. Indiferencia y dureza de corazón prevalecen, no nos cambia incrementar el capital cultural, tampoco nos sensibilizan las tragedias, nos olvidamos de Dios y de los milagros que experimentamos.

La inestabilidad emocional deteriora todos los vínculos, vivimos a la defensiva poniendo excusas por falta de interés. El ego y la soberbia potencian el narcisismo, aires de grandeza y excesiva autosuficiencia. Nos olvidamos de nuestras raíces, el estudio te abre la cabeza pero no el corazón en muchos casos. Hay personas que quieren saber y quieren tener dinero para humillar, otros quieren lo mismo pero con el fin de ayudar, no todos somos iguales. No hables de lo que no viste, ni condenes lo que no has visto.

Cada uno sabe el dolor que carga, el peso que lleva, la dificultad y las luchas que enfrenta. Tristemente como les pasa a muchos solo se ven en los velorios y para fin de año sin haber compartido absolutamente nada en el año, hemos llegado a naturalizar ese nivel perverso de desamor y de frivolidad. Está en cada uno de nosotros ser los precursores del cambio, debemos cancelar las iniquidades y romper con los yugos de maldiciones familiares generacionales, es muy importante poder discernir los problemas y dejar de reproducir los modelos que perpetúan el fracaso.

Es tiempo de revalorizar la esperanza y la Fe. Finalmente te recuerdo algo revolucionario y espiritual, "si no provienes de una familia feliz, haz que una familia feliz provenga de ti, rompé el ciclo, luchá y arrebatá las bendiciones, intentalo hasta lograrlo, después contá tu testimonio y usalo como un don para ayudar a otros…"