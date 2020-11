CARA SOJA Los contratos futuros de la soja, el principal producto de exportación argentino, subían ayer en el Mercado de Chicago hasta u$s 402 por tonelada, y tocaban así un máximo de los últimos cuatro años. Esos contratos llegaban a hasta u$s 403,6 por tonelada para enero, señaló la operadora rosarina Futuros y Opciones (FyO). Según esa empresa, el incremento se vincula con el clima seco en diversas regiones productoras de América del Sur, por lo cual advirtió por el fenómeno meteorológico "La Niña" (de escasas lluvias). También, incide en la mejora de los precios la mayo demanda del mayor importador del mundo, China. En ese marco, el aceite de soja saltaba u$s 15 este jueves, hasta los u$s 773,1 por tonelada. SIGUE CAYENDO En una jornada con escasa demanda y oferta firme, el dólar blue parecía no encontrar un piso y caía a $157, lo que representaba una baja de 38 pesos con relación al récord alcanzado el 23 de octubre último. La divisa norteamericana en el mercado marginal descendía 4 pesos respecto del cierre del miércoles. La brecha cambiaria con el dólar mayorista se reduce a 103% en dos semanas, empujada por la política monetaria y la caída de demanda. El dólar mayorista, donde operan bancos y grandes empresas, subía 5 centavos, a $79,08. El minorista se vendía a $84,63, dos centavos arriba del cierre del miércoles, por lo que con impuestos el dólar ahorro se iba a $139,60. RECUPERA RESERVAS El Banco Central recuperó ayer US$20 millones de reservas, llegando así a alrededor de US$39.900 millones en total. De esta forma, consolidó la primera semana de mes con ganancia de reservas de los últimos cinco. El resultado había sido inverso en los primeros días hábiles de julio (pérdida de US$213 millones), agosto (US$429 millones en baja), septiembre (US$ 470 millones menos) y octubre (perdió US$403 millones). En los primeros cuatro días hábiles de noviembre, en cambio, la entidad monetaria sumó un total de US$66,1 millones. De esta forma, con los US$39.890 millones de ayer, cerró la semana superando los US$39.900 millones, aunque los números definitivos se conocerán alrededor de las 19. SE TERMINA El programa estatal ATP, con el cual se ayuda a las empresas a pagar salarios, concluirá a fin de año, anunció el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. También adelantó que la idea es que el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de $10.000 sea "absorbido por otros programas sociales o bien por nuevos empleos". Dijo que "la expectativa es que el 2021 sea un año de fuerte recuperación de la actividad económica". Con el paso de los meses, el Gobierno fue acotando el universo de empresas a las que brindó el subsidio. SIGUE LA CARRERA El presidente de Estados Unidos y candidato a la reelección, Donald Trump, insistió anoche en que hubo "fraude" en los comicios de ese país y reiteró sus intenciones de recurrir a la Justicia para denunciar "manipulación" en el recuento de votos. En una exposición ante la prensa en la Casa Blanca, en la ciudad de Washington, Trump remarcó: "Si se cuentan los votos legales, yo gano fácilmente", en referencia a la contienda electoral que disputa con el aspirante demócrata a la Presidencia de EE.UU., Joe Biden. "Queremos que todos los votos legales sean escrutados. No queremos que haya votos emitidos después del día de los comicios. Queremos una elección honesta, un escrutinio honesto y personas honestas trabajando", subrayó el líder republicano. "No queremos tener unos comicios robados de esta forma", sostuvo Trump, en su primera aparición pública desde la jornada electoral del martes pasado y en momentos en los que Biden lidera la carrera por convertirse en el 46º presidente de EE.UU.



Breves: Noticias de Actualidad

6 de Noviembre de 2020

