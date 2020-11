La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 06/nov/2020 Olvidados:

De todo un poco (Parte 21)

Por Julio N. Carreras











Olvidados: ¿Se está tomando conciencia de que existe un peligro más grande que las enfermedades para la supervivencia del ser humano? No existe nada más unido a la continuidad de la vida de la humanidad que la ecología y el medio ambiente. Dos términos estrechamente ligados, que muchas veces llegan a ser confundidos en el real significado de cada uno. En este pequeño ensayo, trataré de exponer, como un lego en la materia, basado solamente en una serie de investigaciones periodísticas y algunas charlas aclaratorias con un profesional en el tema, lo que significan conceptualmente estas palabras y el grave riesgo que implica para el ser humano, ya con consecuencias desde ayer, contemporáneas, y de un dudoso futuro, no muy halagüeño para las nuevas generaciones. Real significado de las palabras: "Ecología" es la parte de la biología que estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y con el medio en el que viven. Por ejemplo, si quieres usar esta rama de la ciencia y estudiar la ecología de un arroyo o de un campo arbolado, analizando las interrelaciones que se establecen entre todos los elementos que componen ese ecosistema puedes hacerlo. "Medio ambiente", se trata del entorno que condiciona la forma de vida de la sociedad y que incluye valores naturales, sociales y culturales que existen en un lugar y momento determinado. Habiendo llegado a este reconocimiento del significado de cada palabra, vamos a ver algunos elementos que prácticamente, día a día su utilización y residual va deteriorando la capacidad de absorción del ecosistema. El medio ambiente se define como el conjunto de elementos físicos, químicos, biológicos y de factores sociales que son capaces de causar efectos a corto o largo plazo sobre los seres vivos y las actividades humanas, ya sea directos o indirectos. Para concluir, se puede decir que tanto en lo que se refiere a Ecología y al medio ambiente, como podrás darte cuenta, es en base a esto que hay una relación entre las dos palabras. Sin la ecología, nosotros no sabríamos como es que se llevan a cabo las funciones de un medio ambiente, ni porque es primordial aprender a respetarlo. La base de los problemas surge de la cadena trófica, que es el principal trasmisor de las distintas contaminaciones entre los seres vivos. Cadena trófica (del griego throphe: alimentación) es el proceso de transferencia de energía alimenticia a través de la cual, cada uno se alimenta del precedente y es alimento del siguiente. ... A cada componente de esta cadena se denomina eslabón. Hay muchos residuos no reciclables, entre ellos: Los residuos que estén sucios con restos de comida. Los envases plásticos multilaminados que no exhiban un símbolo de "reciclable" acompañado por un número del 1 al 6. El papel de fax. El papel carbónico. Los envases con restos de sustancias tóxicas. El celofán. El papel de fotografía. Las planchas de etiquetas autoadhesivas. El cartón o papel encerado o con laminado plástico. Los envases de lubricantes. Las pilas botón y las pilas alcalinas. Las lámparas bajo consumo y tubos fluorescentes. A continuación daremos algunas palabras que determinan distintos factores que atacan el medio ambiente y son también perjudiciales para la vida humana Bioacumulación hace referencia a la acumulación neta, de metales [u otras sustancias persistentes] en un organismo a partir de fuentes tanto bióticas (otros organismos) como abióticas (suelo, aire y agua). En este proceso el organismo absorbe las sustancias y las almacena en sus tejidos, sin lograr su eliminación. La biomagnificación es la propagación sucesiva de la bioconcentración de los diferentes eslabones que participan a lo largo de la cadena trófica. (Como por ejemplo el plaguicida DDT). Biomagnificación: aumento en la concentración de un contaminante en los tejidos de organismos en sucesivos niveles de la red trófica. DDT en agua: Pero por mucho que los ambientalistas adviertan de serios problemas para la salud del ambiente y del propio ciudadano, suelen achacarlos de fanáticos anti-progreso, en lugar de demostrar con pruebas científicas que no se equivocan. Por su parte los políticos, ven con muy buenos ojos cualquier innovación que genere suculentas ganancias económicas para las industrias, reaccionando, tarde, mal o nunca. Y así llegamos a que un problema que podría ser evitado se convierta en un serio atentado contra la salud del planeta y la vida humana. Fuentes: ege.fcen.uba.ar; Juan José Ibáñez; reciclario.com.ar; wikipedia;ecoticias.com; lego.com

