Efemérides del día de la fecha, 6 de noviembre

DÍA DE LOS PARQUES NACIONALES Celebrado a partir del año 1948, en este día se conmemora la jornada en la que Francisco Pascasio Moreno donó 3 leguas de tierra (aproximadamente 7.500 hectáreas), ubicadas en las cercanías de la Laguna Frías y Puerto Blest, al Estado Nacional en el año 1903. En su carta de donación, Perito Moreno puso como condición exclusiva que las mismas fuesen reservadas para crear un Parque Nacional: "mantener su fisonomía natural y que las obras que se realicen sólo sean aquellas que faciliten comodidad, esparcimiento y descanso para la vida del visitante." En el año 1922, se sancionó un decreto que amplió la superficie de las hectáreas y dio origen al "Parque Nacional del Sud" (actual "Parque Nacional Nahuel Huapi"). Hoy en día, dicho parque abarca 710.000 hectáreas, ubicadas entre las provincias de Neuquén y Río Negro, donde habitan diversos mamíferos, aves, reptiles, invertebrados y peces como el Bagre Otuno,la Rana del Challhuaco, el Pudú y el Cóndor Andino. Los Parques Nacionales son áreas protegidas en las que se conservan los recursos naturales y culturales de un país; actualmente, hay 48 áreas protegidas, de las cuales 46 están en territorio continental y 2 en territorio marino. En Campana se encuentra el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos; allí viven la pajonalera de pico recto y el espartillero enano (aves), las tarariras, los bages y las mojarras y el ciervo de los pantanos, entre otras especies. SAN LORENZO ASCIENDE A PRIMERA DIVISIÓN Hace 38 años San Lorenzo se consagraba campeón del Campeonato de la Primera B 1982 y retornaba a Primera División. Todo comenzó en la última fecha del Torneo Metropolitano 1981 cuando "El Ciclón" perdió 1 a 0 frente a Argentinos Juniors en la cancha de Ferro Carril Oeste; en ese entonces, el equipo dirigido por Juan Carlos Lorenzo superaba a "El Bicho" por un punto y le bastaba el empate para mantenerse en Primera División, sin embargo, el gol de Carlos Salinas hizo descender al equipo. "Lo vivimos como lo peor del mundo. No había tanta violencia como ahora, pero fuimos el primer grande en irnos a la B y eso dolió mucho" rememoró Walter Perazzo. Pese a la tristeza, los hinchas mantuvieron su apoyo incondicional al club llenando las canchas y cantando a todo pulmón: "a pesar de los años, los momentos vividos, siempre estaré a tu lado, San Lorenzo querido". El equipo debutó con un triunfo 2 a 1 frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata. A lo largo del torneo, los "cuervos" empataron 12 veces contra Lanús, Talleres Remedios de Escalada, Deportivo Morón, Tigre, Los Andes, Deportivo Español, Atlanta, Arsenal y Chacarita Juniors; por otra parte, perdió 6 partidos contra Banfield, Colón, Almirante Brown, Lanús, Deportivo Armenio y Estudiantes de Casero. Cabe aclarar que en la Fecha 18 "Toto" Lorenzo renunció y José Yudica se puso al mando del equipo con el objetivo de "tratar de seguir el trabajo con un equipo del que tenía las mejores referencias para que mantenga su potencial, su hegemonía y su ubicación en la tabla." Finalmente, frente a El Porvenir, Rubén Darío Insúa convirtió el gol de la victoria desde el punto de penal e hizo realidad el ansiado ascenso a Primera División: "aquel ascenso con San Lorenzo fue mi mayor alegría en el fútbol". SE LANZA "THE HEART WANTS WHAT IT WANTS" Un día como hoy en el año 2014, Selena Gómez lanzaba el sencillo "The heart wants what it wants."Perteneciente al disco "Foryou" (2014) y compuesta por la cantante estadounidense junto a Antonina Armato, David Jost y Tim James, la canción habla de sus sentimientos y su relación con Justin Bieber: "creo que el problema más grande que tuve este año, incluso cuando estuve con él, fue el de identidad, estaba tratando de descubrir qué estaba haciendo, mi corazón estaba cambiando. No tomé las mejores decisiones en mi vida, él tampoco, y por eso es que creo que pasamos por todo eso para ser mejores".





