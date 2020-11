El asma es una enfermedad crónica de la vía aérea que se caracteriza por inflamación bronquial con la consecuente broncoconstricción (contracción de los músculos que rodean a los bronquios) y mayor producción de moco, el cual se convierte en un moco más viscoso. Los síntomas más frecuentes son: disnea (falta de aire), tos, silbidos en el pecho, sensación de opresión torácica, entre otros.

Esta enfermedad afecta a casi 4 millones de argentinos y constituye una importante carga para el Sistema de salud y de la Sociedad por el ausentismo laboral y escolar y la alteración en la vida familiar y social.

Es una enfermedad de curso variable, con exacerbaciones que comúnmente se denominan "crisis asmáticas" que pueden ser potencialmente graves y pueden aparecer como consecuencia de la exposición a alérgenos, humo de tabaco, infecciones (más frecuentemente virales), ejercicio o estrés. En ocasiones puede desencadenarse por la ingesta de determinados medicamentos, como la aspirina.

El diagnóstico se realiza mediante una historia clínica minuciosa, el examen físico y la espirometría, que muestra una obstrucción de la vía aérea variable y que mejora luego de la administración de broncodilatadores.

Según la severidad de los síntomas, la presencia de exacerbaciones y el compromiso funcional de la vía aérea, se clasifica en asma leve, moderado o grave. Existen, a su vez, distintos "fenotipos" de asma, que son los rasgos distintivos de la enfermedad. Ejemplos de esto son: el asma de inicio temprano, que habitualmente se acompaña de síntomas alérgicos y rinitis alérgica, el asma asociado a la obesidad, de inicio en la adultez, o asociado a drogas como la aspirina, entre otros.

El tratamiento debe ajustarse en forma individual, debido a que hay diferentes tipos de asma según el mecanismo inflamatorio que predomine. Además, hay muchos factores que empeoran el control de los síntomas, como la obesidad, la rinitis o el reflujo gastroesofágico y es importante tratarlos también. En la actualidad contamos con muchas opciones terapéuticas para lograr el control de los síntomas y que los pacientes puedan llevar una vida absolutamente normal. Sólo el 5 a 10% de los pacientes asmáticos tiene lo que se denomina "asma severa o de difícil control", que son aquellos pacientes que, a pesar de un óptimo tratamiento y el correcto uso de los mismos, presentan síntomas en forma persistente o requieren dosis de corticoides por vía oral en forma casi continua para controlarlos. Es importante diferenciar el asma de difícil control del asma "mal controlada" que puede deberse al inadecuado tratamiento o el incorrecto uso de los dispositivos, sin necesariamente ser un asma grave.

El tratamiento se basa fundamentalmente en la administración de corticoides inhalados, comúnmente conocidos como "puffs", combinados con broncodilatadores y otros medicamentos que pueden ayudar a estabilizar la enfermedad, disminuir los síntomas y prevenir la aparición de exacerbaciones.

Los pacientes asmáticos muchas veces se "acostumbran" a sentirse fatigados, con tos, o silbidos, y limitan sus actividades por este motivo. Hoy es posible llevar una vida normal teniendo asma. Sólo deben ser evaluados adecuadamente por un especialista en neumonología que les pueda brindar el tratamiento y asesoramiento adecuados para controlar la enfermedad. En esta época de pandemia, no dejen de consultar con su neumonólogo. Hay muchas cosas que todavía no sabemos, pero lo que sí sabemos, es que a los pacientes asmáticos que están adecuadamente tratados y no suspenden el tratamiento, les va mejor.

Dra. Teresita Rosenbaum Neumonologa - Centro Médico Rawson - cmrawson.com.ar