Breves: Deportivas

SCHWARTMAN AVANZA

El argentino Diego Schwartzman se clasificó a los Cuartos de Final del Masters 1000 de París tras superar cómodamente al español Alejandro Davidovich Fokina por 6-1 y 6-1. Hoy, el Peque se medirá ante el ruso Daniil Medvedev por el pase a semifinales, sabiendo además que una victoria lo depositará en el ATP Finals que se desarrollará en Londres. Y en caso de perder, podría igualmente acceder a su boleto si el español Pablo Carreño Busta no supera a su compatriota Rafael Nadal. Los otros dos duelos de Cuartos de Final serán: Alexander Zverev vs Stanislas Wawrinka y Milos Raonic vs Ugo Humbert.

TURISMO CARRETERA

Hoy comenzará la acción de una nueva cita del Turismo Carretera, que desarrollará una doble fecha en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. Hoy viernes se desarrollarán los entrenamientos y las clasificaciones para las dos carreras. Por lo que mañana sábado se realizarán las tres series y la primera final. Para el domingo quedarán las otras tres baterías y la segunda final.

LIGA NACIONAL: DÍA 2

La segunda jornada de la Liga Nacional volvió a poner en acción a los equipos de la Conferencia Norte. Y los resultados fueron: La Unión (F) 88-79 Libertad de Sunchales, Quimsa (SdE) 86-66 Atenas de Córdoba, San Martín (C) 78-65 Oberá Tennis Club, Instituto 81-79 Olímpico de La Banda y Regatas Corrientes 82-77 Comunicaciones de Mercedes. Hoy, en tanto, comenzará la actividad de la Zona Sur con los siguientes encuentros: Peñarol (MdP) vs Platense, Boca Juniors vs Bahía Basket, Gimnasia (CR) vs Argentino (J), Ferro Carril Oeste vs Hispano Americano y San Lorenzo vs Obras Sanitarias.